Nuovo stadio Napoli, De Laurentiis ha scelto Bagnoli: “Decisa la data dell’inaugurazione”

Nuovo stadio Napoli e tanti altri temi, parla il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis: l’intervista concessa al TG Regione Campania

Si preannuncia una serata caldissima per i tifosi azzurri. Dopo alcune settimane di silenzio stampa il presidente De Laurentiis è tornato a farsi sentire. Stavolta ai microfoni dell’edizione serale del notiziario regionale Tgr Regione Campania, in onda su Rai Tre. Dall’anteprima, andata in onda questo pomeriggio, ha annunciato quale sarà il futuro del Maradona. Il nuovo stadio è senza dubbio il tema più caldo in casa Napoli. Questa mattina De Laurentiis si è recato a Castel Volturno proprio per lavorare alla questione stadio e per fare un quadro più chiaro della situazione centro sportivo.

Le dichiarazioni di De Laurentiis

Di seguito un estratto dell’intervista concessa al Tg Regione Campania, in onda su Rai 3:

RIQUALIFICAZIONE DEL MARADONA – “Avrei tanto voluto riqualificare il Maradona, ma lo studio Zavanella da un mese sta studiando un progetto, ha fatto un sopralluogo al Maradona e l’unica soluzione sarebbe costruire un altro stadio all’interno del Maradona. Purtroppo le curve sono distantissime, sarebbe da ricostruire uno stadio in uno stadio, e servirebbe giocare almeno tre anni fuori Napoli per motivi di sicurezza”. SOLUZIONE BAGNOLI – “Allora ho chiesto di disegnare un nuovo stadio modernissimo e ci siamo incontrati con chi si occupa della pratica di Bagnoli. Ringrazio anche Afragola, che mi ha messo a disposizione una quantità gigantesca di ettari, ma portare lo stadio di Napoli fuori dal territorio di Napoli mi sembra una cosa assurda. Credo che anche il sindaco di Napoli abbia voglia di coadiuvare questa mia idea di voler portare uno stadio modernissimo a Bagnoli, insieme a un centro commerciale, un centro sportivo con dodici campi e mettendoli anche a disposizione del sociale per persone meno abbienti”.