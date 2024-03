Verso Napoli-Torino, Calzona pronto a stupire: la decisione sulla formazione

A poco più di 48 ore dal calcio d’inizio di Napoli-Torino, ecco giungere le prime news circa la probabile formazione azzurra. Le scelte di Calzona potrebbero sorprendere.

Tornerà in campo venerdì 8 marzo il Napoli di mister Calzona, che affronterà il Torino all’interno della cornice dello stadio Diego Armando Maradona. In particolare, gli azzurri saranno chiamati all’ottima prestazione contro i granata per mantenere stabile il morale e la propria condizione, nonché per ottenere la tanto agognata terza vittoria consecutiva in campionato. Il tutto, fungerà quindi da ultimo rodaggio anche per Barcellona-Napoli di qualche giorno dopo, in vista del quale Calzona potrebbe decidere di risparmiare qualche titolare in Serie A. Le news riportate da Il Mattino circa la probabile formazione parlano infatti chiaro, e narrano di scelte a sorpresa per il tecnico.

Napoli-Torino, Calzona si affida a Zielinski

Arrivano grazie alle odierne pagine de Il Mattino le prime indiscrezioni circa la formazione azzurra per Napoli-Torino. In particolare, Calzona è pronto a far riposare qualche titolare in campionato in vista della Champions, pur non snaturando l’essenza dell’undici partenopeo. In difesa, infatti, confermati Di Lorenzo e Juan Jesus, con il brasiliano che dividerà il reparto con Ostigard. Per Rrahmani non dovrebbe essere nulla di grave, ma il tecnico preferirebbe donare qualche giorno di riposo in più al kosovaro per averlo al meglio nella trasferta di Barcellona.

A sinistra dovrebbe inoltre tornare Mario Rui, reduce da due panchine consecutive, con il ballottaggio da mezz’ala offensiva che sembrerebbe dare Zielinski come vincitore. Il polacco, a differenza di Traore, non è infatti parte della lista Champions, con Calzona pronto a spremere l’ex Udinese come si deve in campionato. Infine, ecco spuntare il capitolo attacco, con Raspadori che potrebbe sostituire Politano sulla destra e con Osimhen pronto ad essere schierato da titolare anche contro il Torino. Secondo Il Mattino infatti, la sessione di allenamento personalizzata in palestra, svolta dal bomber nella giornata di ieri, sarebbe stata solo parte del percorso di recupero studiato ad hoc per l’attaccante, di rientro dalla Coppa d’Africa appena due settimane fa.

Capitolo recuperi per il Napoli, come stanno Cajuste e Ngonge

In attesa di report ufficiali da parte della SSC Napoli, Il Mattino ha tentato di fornire ai tifosi le prime news circa gli azzurri ancora acciaccati. Dopo aver affrontato i discorsi Rrahmani e Osimhen, riportati in precedenza, il quotidiano ha infatti aggiornato anche sulle condizioni di Cajuste e Ngonge. In particolare, per lo svedese non vi sarebbe nessuna possibilità di recupero entro Napoli-Torino, sebbene si tenterà di averlo a disposizione in extremis per la trasferta di Barcellona (dove a centrocampo vi saranno già le assenze di Dendoncker e Zielinski). L’ex Verona starebbe invece smaltendo i problemi alla caviglia, e aumentano le possibilità di vederlo presente nella lista dei convocati per il prossimo match di campionato.