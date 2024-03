Osimhen out contro il Torino e a rischio col Barça? Cosa trapela sulle condizioni

Non allenatosi assieme alla squadra al rientro in quel di Castel Volturno, Osimhen ha destato sospetti in casa Napoli. Le condizioni del bomber.

Il Napoli di mister Calzona ha cominciato una nuova settimana di allenamenti in quel dell’SSCN Konami Training Center, con un solo ed unico obiettivo fin qui presente all’interno delle mura di Castel Volturno. Trattasi ovviamente della vittoria da raggiungere contro il Torino nel prossimo match di venerdì 8 marzo. Un successo sui granata, oltre a dare manforte alla rincorsa degli azzurri alla zona Champions, consegnerebbe al club Campione d’Italia la terza vittoria consecutiva in campionato. Score mai totalizzato dai partenopei in questa stagione, che per superare tale tabù sono pronti ad affidarsi al solito bomber Victor Osimhen. Le novità sulle condizioni della punta hanno infatti riempito di gioia i cuori dei tifosi.

Riposo preventivo, Osimhen ci sarà in Napoli-Torino

Dopo il match contro la Juventus di domenica e il riposo nella giornata di lunedì, il Napoli è tornato ad allenarsi la mattina del 5 marzo, andando incontro ad un possibile stop per Victor Osimhen. Il nigeriano ha infatti svolto sessione personalizzata in palestra senza lavorare con il gruppo e sul campo, con Il Mattino arrivato però quest’oggi a scongiurare le ipotesi infortunio. Secondo il quotidiano, il tutto sarebbe frutto di uno speciale programma di recupero che lo staff targato Napoli aveva già messo in contro di far svolgere all’attaccante nigeriano, una volta di rientro dalla Coppa d’Africa.

Da non sottovalutare infatti la grossa mole di energie spesa da Osimhen nel match contro la Juventus, nella quale il bomber ha giocato per tutti e 90 i minuti contrariamente alla sfide contro Barcellona, Cagliari e Sassuolo. Si attendono ora novità ufficiali da parte della SSC Napoli, ma stando al quotidiano, Osimhen sarà tranquillamente alla guida dell’attacco azzurro nella sfida contro il Torino, rodando qualche ulteriore giro in vista del big match contro il Barcellona.

Recuperato Osimhen, il Napoli si prepara alle prossime sfide

Rientrato quindi l’allarme Osimhen in casa Napoli, dove l’ultima delle notizie desiderate era appunto un nuovo stop per il nigeriano. L’attaccante, dopo lo stop di ieri, sarà con ogni probabilità in campo assieme ai compagni quest’oggi, come da programma di recupero stabilito. Tornato in campo contro il Barcellona dopo aver smaltito alcuni acciacchi rimediati in Nazionale, il bomber ha infatti preso parte a 4 partite ad alta intensità nel giro di due settimane, mettendo a serio rischio la propria tenuta fisica dopo i pesanti impegni in Coppa d’Africa. Per questo, il giorno di riposo e di allenamento personalizzato in palestra appare sacrosanto per Osimhen, che ha avuto modo di scaricare il peso e l’acido lattico grazie all’ausilio dei macchinari prima di riaffacciarsi sul campo in vista di Napoli-Torino e Barcellona-Napoli.