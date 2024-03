Ultim’ora Napoli, novità da Castel Volturno sulle condizioni di Osimhen!

Quali sono le novità in casa Napoli in vista del prossimo match di Serie A contro il Torino? Dal Konami Training Center di Castel Volturno ci sono aggiornamenti.

Il Napoli guarda alla prossima sfida di Serie A contro il Torino di Ivan Juric con un entusiasmo ritrovato e rafforzato dall’ultima vittoria interna ai danni dell’altra squadra di Torino (la Juventus, ndr). La missione resta sempre la stessa: quella di riuscire a strappare il pass per la prossima e rinnovata edizione della UEFA Champions League, competizione in cui il Napoli è ancora in corsa in questa stagione, in attesa del ritorno degli ottavi di finale contro il Barcellona (in programma la prossima settimana, ndr).

È chiaro, però, che l’impresa resta comunque ardua, considerando il divario che c’è sia con il Bologna, in uno stato di forma formidabile, ma anche con la stessa Atalanta. Da ricordare infatti che il quinto piazzamento, ora occupato dalla squadra di Gian Piero Gasperini, potrebbe valere l’accesso alla Champions, nel caso in cui la Serie A dovesse confermare uno dei primi due posti del Ranking UEFA complessivo a fine stagione. Fondamentale, dunque, sbagliare ben poco per la squadra di Francesco Calzona, che in queste ore ha ritrovato i suoi al Konami Training Center di Castel Volturno per preparare la sfida contro i granata, in programma per venerdì sera allo stadio Diego Armando Maradona. Novità sulle condizioni di Victor Osimhen (che ieri si è allenato a parte, ndr), Amir Rrahmani e Cyril Ngonge, nel consueto report quotidiano della SSC Napoli.

Infortuni Napoli: la nota degli azzurri a margine della seduta odierna

Il Napoli ha in questi minuti reso noto, tramite il proprio sito ufficiale, il report a margine della seduta mattutina, la seconda della settimana dopo che lunedì Francesco Calzona aveva concesso un giorno libero alla squadra.

Il comunicato della SSC Napoli

Di seguito, il comunicato apparso sul sito ufficiale del Napoli in merito alle condizioni di Osimhen, Cajuste, Ngonge e Rrahmani:

“Osimhen si è allenato in gruppo. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Cajuste ha fatto allenamento personalizzato in palestra e in campo. Per Ngonge personalizzato in palestra”.

Rientra dunque l’allarme Osimhen, che sarà quindi regolarmente convocato e in campo contro il Torino. Prosegue invece il lavoro personalizzato per gli altri tre azzurri infortunati, che Calzona spera di recuperare al più presto. Ovviamente non si correranno rischi in vista di venerdì, ma si punta al recupero verso il ritorno della sfida di Champions League contro il Barcellona, in programma martedì 12 marzo.