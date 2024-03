Da Castel Volturno, brutte notizie per il Napoli: il comunicato su Osimhen

Come sta Amir Rrahmani? Il difensore del Napoli si è visto costretto a uscire anzitempo nel match di domenica sera contro la Juventus: dal club partenopeo arrivano novità.

Il Napoli ha finalmente il vento in poppa dopo la vittoria importantissimi ottenuta contro la Juventus: un 2-1 che rinvigorisce la squadra di Francesco Calzona, che fa un piccolo scatto in classifica e ora torna a sperare (seppur in maniera flebile) nella miracolosa rimonta per un posto in Champions League. Tre punti che fanno bene al morale, oltre che alla classifica, per una squadra che quest’anno ha incontrato non poche difficoltà, malgrado si tratti della squadra campione d’Italia in carica.

Se l’aritmetica è sempre più vicina dal soffiare tale titolo alla squadra azzurra, le motivazioni del Napoli stanno tutte nella volontà di accaparrarsi un piazzamento valido per la prossima e nuova UEFA Champions League. A dare ulteriori speranze è la possibilità che il quinto posto (in virtù del primo posto nel Ranking europeo della Serie A, ndr) possa divenire utile per l’accesso alla maggiore competizione europea per club.

È fondamentale per il club azzurro essere al completo in questa fase decisiva della stagione, motivo per cui assumono un’importanza vitale gli ultimi aggiornamenti che arrivano da Castel Volturno in merito alle condizioni del difensore Amir Rrahmani, uscito anzitempo nel match di contro la squadra di Massimiliano Allegri. In questi minuti, il club azzurro ha specificato le condizioni del difensore kosovaro.

Report Napoli, ultim’ora su Osimhen e Rrahmani

Il Napoli ha fatto chiarezza in merito alle condizioni di Amir Rrahmani. Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, aveva parlato di un indurimento muscolare da approfondire con i dovuti accertamenti del caso, che sono arrivati proprio questa mattina al Konami Training Center della squadra azzurra. Ci sono però novità anche su altri azzurri: coinvolto anche Victor Osimhen.

Di seguito, il comunicato della società azzurra, apparso sul proprio sito ufficiale:

Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Ngonge ha fatto prima parte di allenamento in gruppo e successivamente personalizzato in palestra. Cajuste ha svolto personalizzato in palestra e in campo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

Tanti quindi gli azzurri da valutare in vista delle prossime fare: un’ulteriore grana per Calzona e il Napoli.