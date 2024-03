Stadio Maradona, svolta a un passo: c’è una novità storica all’orizzonte

Ancora lo stadio Maradona al centro delle attenzioni in quel di Napoli. Possibile svolta ad un passo, con base d’accordo fra Manfredi e De Laurentiis.

Diventa sempre più un caso dall’ampio clamore mediatico la ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona. Le prime news sull’argomento hanno infatti assunto potere in quel di Napoli dopo l’annuncio sulla possibile esclusione dell’impianto, e di conseguenza della città, dalle sedi di Euro2032. Il tutto avrebbe quindi spinto il sindaco Manfredi, il Governo e il presidente Aurelio De Laurentiis ad escogitare una soluzione per scongiurare tale pericolo, dato che tutte le fazioni nominate vorrebbero Napoli al centro della manifestazione continentale. Sulla base di ciò, stando a quanto narrato dalle odierne pagine de Il Mattino, si potrebbe essere giunti ad una svolta storica per l’ex stadio San Paolo.

Ristrutturazione stadio Maradona, Manfredi attende De Laurentiis

Tutti vogliono Napoli come città ospitante di Euro2032, con ciò che sarà reso possibile solo e soltanto tramite una ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona. Ristrutturazione che, secondo Il Mattino, potrebbe ora esser divenuta possibile, vista l’occasione che De Laurentiis non vorrebbe farsi scappare. Stando al quotidiano infatti, il patron sarebbe pronto a consegnare in sede a Palazzo San Giacomo il proprio personale progetto di ammodernamento dell’impianto, atteso da un Manfredi in procinto di accettare.

Il tutto, purché i primi passi vengano mossi in tempi brevi dalla SSC Napoli, e che tale progetto rispetti almeno due punti fondamentali per il Comune. Il primo è rappresentato dalla sostenibilità del progetto in chiave economica, visto che in mancanza di fondi i lavori verrebbero scartati a prescindere. Il secondo è invece inerente alla sempre presente e vociferata pista d’atletica, che De Laurentiis vorrebbe rimuovere al contrario delle associazioni. Dovesse quindi arrivare una soluzione per tale grana, Manfredi sarebbe ben lieto di dare inizio ai lavori di ristrutturazioni per il Maradona. Una risposta da parte del Sindaco va data entro giugno, che diventa ora il limite di tempo massimo per risolvere il problema della pista.

Sempre stando alle news riportate da Il Mattino però, De Laurentiis potrebbe aver già in mente una soluzione. Trattasi della creazione di una nuova pista d’atletica, moderne e ad hoc, da incastonare in un altro sito, in modo da far contente le associazioni. Spuntano quindi anche le prime ipotesi circa il luogo, che il quotidiano identifica nel Parco dello Sport a Bagnoli. Qui sarebbero però necessari investimenti importanti, visto lo stato di abbandono in cui verte il sito da oltre 35 ettari di ampiezza. Il Mattino parla inoltre dell’ex Cinodromo come possibile sede. Quest’ultima rappresenterebbe senz’altro la soluzione ideale vista l’area meno estesa e la vicinanza al Maradona, ma tale struttura non farebbe parte delle proprietà del Comune. Da chiarire inoltre che Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a pagare di tasca propria la costruzione di un’altra pista d’atletica pur di rimuoverla dallo stadio.

Niente Europei al Maradona con la pista, le norme UEFA sono chiare

Sebbene le ipotesi sondate in precedenza appaiano con qualche difetto da smussare, la strada da intraprendere potrebbe essere necessariamente quella. Le norme UEFA richiedono infatti, per l’inclusione a sede di Euro2032, che l’impianto sia creato ed utilizzato solo e soltanto per incontri calcistici, con margini di distanza di 7.5 metri dalle linee di fondo alle curve e di circa 6 metri dalle linee laterali alle tribune. Misure, queste, che sarebbero rispettabili solo in caso di rimozione della pista d’atletica, che rappresenta l’unica strada percorribile per Napoli. Ulteriori aggiornamenti, sullo stadio e sulla costruzione di un’ulteriore pista da parte di Aurelio De Laurentiis, giungeranno senz’altro nei prossimi giorni.