Restyling Maradona o nuovo stadio per il Napoli? Svolta sulla scelta di ADL!

Oltre all’ipotesi restauro, ci sarebbe anche la possibilità di costruire totalmente un nuovo stadio. Arriva l’annuncio dell’architetto Zavanella a Radio Kiss Kiss Napoli sulla possibile scelta e non solo.

Nella giornata odierna si è tornato a parlare prepotentemente dell’ipotesi di ristrutturare il Maradona, con la lettere presentata dal Comune al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Questa proposta è arrivata anche in vista degli Europei del 2032, che saranno ospitati da Italia e Turchia. Il Comune spinge per restaurare il Maradona per non rimanere fuori dalle città che ospitano la competizione per Nazionali. Tra le ipotesi ci sarebbe anche quella della costruzione di un nuovo stadio da parte di Aurelio De Laurentiis. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’architetto Gino Zavanella, che si è espresso sul tema annunciando importanti novità:

“Credo che De Laurentiis debba decidere se mettere le mani sul Maradona, o se abbandonarlo per costruire un nuovo stadio in un’altra zona. Si è parlato poi della possibilità di eliminare la pista d’atletica per avvicinare i tifosi al campo. Il Presidente è talmente vulcanico che potrei aspettarmi di tutto. Per esperienza ci vogliono tra i 20 e i 24 mesi per i lavori di ristrutturazione. I costi si aggirano attorno ai 100 milioni. Per quanto riguarda un nuovo stadio, i costi sono simili, ma attorno andrebbero costruite una serie di infrastrutture. Per un impianto moderno sicuramente non costruirei una pista d’atletica, sarebbe una scelta sbagliata”.

L’architetto Zavanella ha analizzato la questioni sotto ogni punto di vista, ponendo una serie di risposte a dei quesiti sul tema stadio. Se prima si parlava principalmente dell’ipotesi restyling per il Maradona, ad oggi si è giunti ad un bivio in cui c’è anche la possibilità di costruire un nuovo stadio. Tra l’altro se i costi su per giù sono simili per i lavori, tanto vale spingere per costruire un impianto moderno e all’avanguardia. Ciò porterebbe anche maggior entusiasmo e curiosità tra la gente, che potrebbe vivere un’esperienza unica, che purtroppo ad oggi al Maradona non è possibile effettuare. Il tema restyling o stadio nuovo è entrato nel vivo, ed è attesa una risposta in tempi brevi, visto che poi dovranno essere presentati ed approvati i progetti e messi i fondi per i lavori. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulla vicenda, ma a breve scopriremo se sarà restaurato il Maradona, o se sarà costruito un impianto moderno altrove.