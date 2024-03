Il verdetto ufficiale circa il Mondiale per Club interessa particolarmente al Napoli. Nel frattempo, si scatena la polemica all’ombra del Vesuvio.

Il Napoli di mister Calzona si prepara a scendere in campo per un doppio impegno alquanto significativo, diviso fra campionato e Champions League. Si avvicina infatti la sfida al Torino per gli azzurri, vogliosi di centrare tre vittorie consecutive in Serie A per la prima volta in stagione e di dare un ulteriore scossone alla corsa per la zona Europa. Subito dopo sarà però il tempo di volare a Barcellona per il ritorno degli ottavi di finale di Champions, dove oltre al passaggio del turno i partenopei si giocheranno anche le ultime chance di partecipazione al Mondiale per Club 2025. Proprio in merito alla competizione, ecco arrivare il verdetto ufficiale con protagonista anche il Napoli, seguito poi da alcune polemiche.

La Lazio saluta la Champions e il Mondiale per Club, lotta a 2 fra Napoli e Juventus

Sebbene l’impresa Lazio appariva alquanto difficile agli occhi dei più, la sconfitta capitolina contro il Bayern Monaco ha donato 2 verdetti ufficiali al calcio italiano e al Napoli in particolare. Oltre ad aver salutato la Champions League infatti, gli uomini di Sarri hanno abbandonato definitivamente le poche chance di qualificazione al Mondiale per Club, alla quale la Lazio sarebbe giunta solo in caso di improbabile raggiungimento della finale di Champions.

Resta quindi aperta la lotta a 2 fra Napoli e Juventus per l’ultimo posto europeo ed italiano disponibile per la competizione, con i bianconeri che dovranno sperare in una sconfitta azzurra contro il Barcellona. Qualora i partenopei dovessero invece trionfare sui catalani giungendo ai quarti, agli uomini di Calzona basterebbe un pareggio in una delle due sfide del turno successivo per strappare il pass in direzione Mondiale per Club. Dovesse invece maturare un passaggio del Napoli ai danni del Barcellona solo in seguito alla lotteria dei calci di rigore (che conterebbe come pareggio in termini di Ranking), gli azzurri sarebbero costretti ad arrivare in semifinale per qualificarsi alla FIFA Club World Cup. Nel frattempo però, ecco scatenarsi una nuova polemica all’ombra del Vesuvio inerente alla competizione, grazie ad alcune dichiarazioni dell’arbitro sulla Juventus.

Mondiale per Club, si scatena la polemica sul Napoli: cosa sta succedendo

Già la scorsa settimana era stata caratterizzata da alcune polemiche inerenti alla partecipazione della Juventus al Mondiale per Club, che Aurelio De Laurentiis avrebbe etichettato come “senza senso” soprattutto se a discapito del Napoli. Ad infiammare il tutto ci ha inoltre pensato anche l’ex arbitro Giampaolo Calvarese, intervistato dal programma d’inchiesta e di informazione Le Iene. Qui, il fu direttore di gara è intervenuto sull’attuale situazione della classe arbitrale italiana, aprendo un focus anche sul famoso rigore Cuadrado-Perisic concesso in Juventus-Inter della stagione 20/21. “Sbagliai a concedere calcio di rigore“, le parole di Calvarese, che hanno scatenato numerose polemiche via social anche in ottica Mondiale per Club.

Grazie a quel penalty, trasformato proprio dallo stesso Juan Cuadrado, la Juventus ottenne 3 punti fondamentali contro l’Inter ai fini della classifica, strappando poi il pass per la Champions League all’ultima giornata proprio a discapito del Napoli. Fu grazie a ciò, quindi, che i bianconeri parteciparono alla UCL 21/22, guadagnando poi i famigerati punti che ad oggi vedono la Vecchia Signora in vantaggio sugli azzurri in termini di Ranking e di partecipazione al Mondiale per Club. Senza quel rigore, quindi, con molta probabilità in Champions ci sarebbe andato il Napoli di Gattuso e successivamente di Spalletti, che a quest’ora avrebbe già consolidato la propria partecipazione alla FIFA Club World Cup.