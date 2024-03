“Milan, Inter o Juventus?”, Elmas fa emozionare i tifosi del Napoli

Elif Elmas, seppur da dodicesimo uomo, è stato uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli, il macedone porta ancora dentro l’azzurro.

Un dodicesimo uomo come forse nessuno in Serie A. Questo è stato Elif Elmas per Luciano Spalletti, attuale commissario tecnico dell’Italia che non ha mai perso occasione per elogiare il polivalente centrocampista del Red Bull Lipsia.

Una avventura partita nel 2019, quando Elmas fu acquistato dal Fenerbahce come interno di centrocampo, salvo poi disimpegnarsi in più ruoli. Da mezz’ala ad esterno destro e sinistro, passando addirittura per falso nueve, Elmas è stato la fortuna dei tecnici passati sotto l’ombra del Vesuvio.

Elmas non dimentica Napoli: parole d’amore del macedone per il suo ex team

A gennaio, la decisione improvvisa di voler andare via. Come dichiarato dallo stesso Aurelio De Laurentiis, a spingere l’ormai ex Napoli a scegliere la Germania, la voglia di essere sempre protagonista dal primo minuto.

Si sono così spalancate per Elmas le porte del Red Bull Lipsia, club da sempre molto attento ai profili giovani e futuribili, che ha sborsato nelle casse del Napoli ben 25 milioni di euro. Nonostante la distanza, come dimostrato dai vari post e commenti rilasciati sui social, però, Elmas porta ancora profondamente dentro al proprio cuore Napoli.

Il giocatore, intervistato dallo youtuber Blur, ha rilasciato non a caso nuove dichiarazioni a confermare tale tesi, sottolineando la gioia di poter vincere trofei a Napoli:

“”Ho vinto al Napoli una Coppa Italia e lo scudetto, vincere a Napoli sai quanto è difficile. Una cosa che porterò sempre con me, nel mio cuore, vincere con il Napoli non è come vincere con: Inter, Milan o Juventus, loro vincono tutti gli anni, il Napolino” – a quel punto Blur, noto tifoso romanista, scherzando ha affermato: “Beh, lo dici ad un romanista, lo capisco bene”.

A quel punto, si è poi conclusa l’intervista, non prima di un nuovo messaggio per il Napoli. Elmas ha infatti regalato una maglia del Red Bull Lipsia a Blur, una t shirt da gioco di colore blu, con il nome dello youtuber. Una volta presa la maglietta, il macedone ha affermato: “Blur, blu come il Napoli”, scatenando le risate di quest’ultimo, conscio della rivalità sportiva della sua Roma e del Napoli.

Insomma, l’esperienza al Napoli è e resterà probabilmente una delle più importanti della carriera di Elmas, che a quanto pare nonostante la distanza difficilmente si allontanerà dai colori biancazzurri.