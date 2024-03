“Ho parlato con Calzona”, svolta Mario Rui: rivelazione sul futuro al Napoli

Novità circa il futuro di Mario Rui e il suo impiego al Napoli, l’agente svela il contenuto di un confronto con il tecnico Calzona.

Una vittoria fondamentale quella colta dal Napoli contro la Juventus per 2-1 al Maradona, almeno per provare a cullare ulteriormente le possibilità di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Con l’arrivo di Calzona in panchina qualcosa sembra cambiato, anche con qualche scelta importante.

Una di queste riguarda la scelta del terzino mancino titolare, con Olivera preferito a Mario Rui sia contro il Barcellona che contro la Juventus. Il terzino portoghese sembrerebbe essere scivolato indietro nelle gerarchie del nuovo allenatore del Napoli. Dall’entourage di Mario Rui, comunque, non traspare particolare preoccupazione.

Confronto tra Calzona e l’agente di Mario Rui, come sarà alternato con Olivera

A parlare delle scelte del mister è stato proprio l’agente di Mario Rui, ovvero Mario Giuffredi, intervenuto a 1 Station Radio. Ecco quanto evidenziato:

Sono scelte che fa l’allenatore. Secondo me, sceglierà in base alle caratteristiche degli avversari e delle partite. Sono giocatori con caratteristiche diverse, non fatemi dire altro… Ho un debole per Mario Rui. Lo reputo un calciatore vero. I campionati, d’altronde, si vincono con i giocatori di calcio. Ritengo, però, che Calzona saprà alternare al meglio Olivera e Rui. Conosco da anni l’allenatore azzurro e mi sono confrontato con lui proprio su questo tema. Dopo questa chiacchierata, infatti, mi ritengo ottimista. Sono certo che il tecnico trarrà il massimo da ogni calciatore.

L’occasione è stata utile per chiedere a Mario Giuffredi di chiarire cosa intendesse in estate parlando del Napoli come una “squadra di scontenti“. L’agente ha però spiegato che ormai quella condizione appartiene al passato:

Quando dico una cosa, è perché ho il polso della situazione. Credo, però, sia una fase totalmente superata. Oggi, la frase che si addice di più alla squadra è “operazione serenità e consapevolezza”. Uno spogliatoio che, nel giro di poche settimane, è totalmente cambiato, sia nella serenità che nella consapevolezza acquisita partita dopo partita. La squadra era scontenta degli addii di Giuntoli, Sinatti e Spalletti? C’era una situazione generale. Sicuramente gli addii di Giuntoli, Spalletti e Sinatti avrebbero potuto essere destabilizzanti, ma si parlava di un contesto generale. Oggi, però, mi sento ottimista. Chiaramente, sarà fondamentale la gara di Torino, che potrà consentire di approcciare alla sfida con i blaugrana con maggiore consapevolezza e, forse, ancor più vicini al quarto posto.

Anche i problemi relativi al passato sembrano così superati. Ora per il Napoli è il momento di ripartire.