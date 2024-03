Cercato a gennaio dal Napoli, affare rimandato: colpaccio dalla Premier League?

Il calciomercato del Napoli in estate sarà movimentato: saranno in tanti a lasciare ed altrettanti ad arrivare, forse anche ex obiettivi.

A gennaio il Napoli è stata una delle società a muoversi maggiormente in sede di calciomercato. Mazzocchi, Traorè, Ngonge, Dendoncker, ben quattro gli innesti per il team allenato attualmente da Francesco Calzona.

La necessità di dare una svolta al proprio team, fu esplicitamente dichiarata da Aurelio De Laurentiis, che mai come avvenuto negli scorsi mesi si è assunto le colpe dell’andamento mediocre del Napoli, conscio dei propri errori, derivanti da una euforia scudetto forse smaltita con eccessivo ritardo da quest’ultimo.

Napoli, si riapre la pista per un vecchio pupillo? L’indizio è chiaro

A centrocampo sono arrivati appunto Ahmed Junior Traorè e Dendoncker. Il primo si sta ben disimpegnando, complice una condizione fisica man mano recuperata. Il secondo, invece, ad oggi ha giocato con il contagocce. Due rendimenti diametralmente opposti, che condurranno il Napoli ad effettuare scelte diverse la prossima estate, riscattando con ogni probabilità l’ex Sassuolo e non il belga.

Prima di virare sui sopracitati calciatori, però, il direttore sportivo Mauro Meluso aveva a lungo seguito un altro calciatore, su cui anche la Juventus si era mossa con particolare interesse. Si tratta di Emile Hojbjerg, centrocampista danese del Tottenham.

L’ex Bayern Monaco, convintosi a cambiare aria, già dalla sessione invernale aveva chiesto alla società inglese la cessione, non venendo accontentato. La proprietà del Tottenham ha infatti richiesto alle società interessate 35 milioni, cifra ritenuta eccessiva considerando la scadenza del contratto del centrocampista fissata al 2025.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, però tale appuntamento con la Serie A potrebbe essere stato solamente rimandato. Il calciatore, avrebbe infatti cambiato agente, scegliendo l’italiano Luca Puccinelli, una scelta emblematica, che visti i rapporti fitti dell’agente con le società del massimo campionato nazionale, potrebbe rappresentare il preludio all’arrivo di Hojbjerg in Serie A.

Staremo a vedere, ciò che appare certa, però, è la voglia d’Italia di quest’ultimo. Napoli e Juventus restano in attesa, con i bianconeri impegnati prima di tutto a definire il futuro di Massimiliano Allegri, colui che nei mesi scorsi aveva espressamente richiesto l’ingaggio di Hojbjerg, non venendo accontentato, con la virata del direttore sportivo bianconero Giuntoli su Alcaraz. Proprio il destino dell’allenatore livornese, potrebbe influire su un eventuale affondo della “Vecchia signora” sul centrocampista danese. Tra qualche mese si scoprirà la verità.