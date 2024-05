Scambio tra Simeone e Immobile, l’agente è lo stesso: arriva l’annuncio!

Circola l’idea di un presunto scambio tra Simeone e Immobile, l’agente svela gli aggiornamenti in merito alla manovra di mercato.

Il campionato è quasi giunto al termine, il Napoli si prepara ad effettuare i prossimi movimenti in chiave di mercato. Diverse già le voci di calciomercato che stanno circolando, tra queste ci sarebbe l’ipotesi di uno scambio tra il Cholito Simeone e il capitano della Lazio, Ciro Immobile. In merito a ciò, Alessandro Moggi, agente dei due calciatori, ha rilasciato un’intervista.

Mercato Napoli, l’agente Moggi parla dell’ipotesi sullo scambio tra Simeone e Immobile

L’agente Alessandro Moggi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com in occasione del “Gran Galà del Calcio”, attualmente in corso di svolgimento a Roma. Durante l’evento, l’agente ha ricevuto il premio come Miglior Agente Sportivo, sostenendo di essere molto soddisfatto di ricevere una nomina così all’interno di un settore complicato. Inoltre, Moggi ha poi svelato alcuni aggiornamenti in merito al futuro di due suoi calciatori: Giovanni Simeone e Ciro Immobile. Ma non solo, l’agente ha anche rivelato il suo pensiero in merito al presunto scambio tra i due attaccanti (ovvero, Simeone alla Lazio e Immobile al Napoli, ndr).

Di seguito, quanto evidenziato:

Per quanto riguarda Ciro Immobile, l’agente sostiene che il giocatore sta vivendo in un momento di transizione. Potrebbero esserci altri cambiamenti importanti, come ad esempio la possibilità di cambiare squadra. Ma attualmente, non sembra essere un’idea che possa concretizzarsi nell’immediato. A tal proposito, Moggi afferma che la Lazio è una società di calcio molto importante e dunque, bisogna dare fiducia alle persone competenti che ci lavorano.

“Non mi devo ripetere… Alla Lazio non c’è il momento migliore della sua storia, ma ci sono stati tanti cambiamenti. Evidentemente quest’anno era necessario e questo è un momento di transizione, ma è una società importante, un presidente importante e un bravo ds. È giusto dare fiducia a Tudor che ha fatto risultati incoraggianti”.

In merito a Giovanni Simeone, l’agente afferma che il Napoli ha fatto un investimento molto importante, acquistandolo. Nonostante sia un giocatore con grandi qualità, l’argentino non è riuscito ancora a trovare tantissimo spazio all’interno della squadra partenopea. Infatti, il calciatore non è ancora riuscito a dimostrare quanto vale realmente e quanto può fare la differenza in campo. Per questo motivo, il suo futuro rimane in bilico. La società partenopea non è ancora convinta del tutto, infatti, potrebbe decidere di cederlo a partire dalla prossima stagione.

“Il Napoli ha fatto un investimento importante per un giocatore importante, è una storia ancora tutta da decifrare“.

Infine, Alessandro Moggi ha risposto in merito all’ipotesi che sta circolando in giro, ovvero uno scambio tra la società laziale e quella partenopea. Secondo tale indiscrezione, Simeone potrebbe giocare con i biancocelesti, mentre Immobile potrebbe andare al Napoli. Chiaramente l’agente ha smentito le voci, ma senza negare che potrebbe essere un’idea piuttosto allettante.

“Totalmente priva di fondamento allo stato attuale, una notizia di mercato creata dai giornali. Un’idea affascinante per motivi storici, ma priva di significato“.

Dunque, al momento non esiste alcuna trattativa tra la Lazio e il Napoli in merito allo scambio tra i due attaccanti. Ma non si può escludere il fatto che un’idea del genere possa essere considerata, soprattutto, in vista della sessione estiva di calciomercato.