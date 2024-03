Nuovo direttore sportivo Napoli, De Laurentiis tenta il colpaccio: può arrivare dalla big

Il Napoli ha approcciato questa stagione con molta superficialità, che poi ha portato a delle scelte errate. In bilico anche la posizione del Direttore Sportivo Mauro Meluso, che potrebbe essere sostituito dal dirigente proveniente da una big.

In casa Napoli si sta cercando di ripartire dopo una prima parte di stagione piuttosto deludente. Con la guida di Francesco Calzona sembra esserci una ripresa, ma solo il tempo rivelerà se il Napoli sarà guarito completamente o meno dalla lunga crisi.

Purtroppo gli azzurri pagano una pessima gestione dal punto di vista dirigenziale e del campo fatta la scorsa estate, e su cui si dovrà lavorare in vista della prossima annata. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta cercando di convincere il Direttore Sportivo di una big a sposare il progetto del Napoli.

De Laurentiis a caccia di un nuovo DS: si tenta il colpo dalla big

La scorsa estate, De Laurentiis ha effettuato alcune scelte che si sono rivelate sbagliate, o quantomeno effettuate con i tempi sbagliati. Tra questi c’è sicuramente la scelta di designare Mauro Meluso come Direttore Sportivo dopo l’addio di Giuntoli. Il DS ex Spezia è arrivato in ritardo, ed ha trovato evidenti difficoltà nell’organizzare il mercato estivo. Meluso ha il contratto in scadenza al termine della stagione, e De Laurentiis si starebbe muovendo per trovare un nuovo DS per il suo Napoli. Come riportato da Calciomercato.it, il dirigente su cui sta puntando fortemente il patron azzurro è Tony D’Amico, attuale DS dell’Atalanta. Il presidente del Napoli sarebbe rimasto colpito dalle qualità di D’Amico, e starebbe sondando il terreno per portarlo a Napoli la prossima stagione.

Ovviamente non sarà facile strappare D’Amico alla famiglia Percassi, ma quel che è certo è che De Laurentiis proverà a convicere l’attuale Direttore Sportivo della Dea. Aumentano dunque le quotazioni in casa Napoli circa l’addio di Mauro Meluso al termine della stagione, arrivato tra lo scetticismo generale la scorsa estate. Sono diversi i nomi per il ruolo di Direttore Sportivo del Napoli in lizza per la prossima stagione. Tra i papabili c’è sempre Igli Tare, che non ha mai chiuso la porta agli azzurri, lasciando uno spiraglio aperto per il futuro. Sul taccuino di De Laurentiis ci sono anche profili, tra cui quello di Pietro Accardi che è il preferito del patron azzurro.

Più complicata le pista che porta al Direttore Sportivo del Bologna, Giovanni Sartori. Tra i profili più defilati ci sono Massara e Petrachi, attualmente liberi dopo le esperienze al Milan e alla Roma. Ad oggi c’è incertezza su chi sarà il nuovo Direttore Sportivo del Napoli, ma è quasi certo che non sarà Mauro Meluso.