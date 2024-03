Notizie SSC Napoli, richiesta speciale a Gravina (che dice no): di cosa si tratta

All’indomani di Napoli-Juventus, spunta una particolare richiesta fatta da Aurelio De Laurentiis a Gabriele Gravina: il numero 1 della Figc avrebbe rifiutato.

Napoli-Juventus non è una partita come le altre. Il popolo partenopeo attende sempre con molta ansia il match contro i bianconeri. La vittoria di ieri sera, infatti, è quella che gli azzurri possono definire la prima gioia in una stagione molto complicata.

I ragazzi di Calzona sono riusciti ad imporsi grazie ad una ritrovata forma in fase offensiva come lo dimostrano le 9 reti segnate nelle ultime tre partite di Serie A. Di Lorenzo e compagni, poi, hanno approfittato anche della scarsa vena realizzativa dei bianconeri. Sono almeno quattro le occasioni da gol limpide capitare sui piedi di Dusan Vlahovic che però ha graziato gli azzurri.

All’indomani del big match del Maradona, però, ha farla da padrone tra le varie testate giornalistiche è una particolare richiesta avanzata da Aurelio De Laurentiis nei confronti di Gabriele Gravina.

De Laurentiis protagonista, richiesta speciale a Gravina

Il vero protagonista di Napoli-Juventus, però, è stato certamente Aurelio De Laurentiis. Prima sono state trasmesse le immagini di una sua sfuriata nel corso del pre partita, poi è stato inquadrato mentre era intento a saltellare sulle note di “Chi non salta juventino è“. Nel corso del post partita, poi, nessun tesserato del Napoli ha rilasciato alcuna dichiarazione ai microfoni di Dazn.

Nella giornata di oggi, poi, Tuttosport ha svelato una particolare richiesta fatta dal patron azzurro a Gabriele Gravina, presidente della Figc. Secondo il noto quotidiano, pare che De Laurentiis abbia chiesto a Gravina di intercedere con la Federazione slovacca per ottenere una deroga per Calzona. La risposta, però, non è stata positiva, con Gravina che si sarebbe trovato a rifiutare la richiesta di De Laurentiis anche molto imbarazzato.

Ma perchè De Laurentiis avrebbe chiesto a Gravina di intercedere con la Federazione Slovacca? Secondo le ultime ricostruzioni, il motivo della furia di De Laurentiis contro Dazn, sarebbe da ritrovare nel calendario degli azzurri. Il Napoli, infatti, affronterà l’Atalanta il prossimo 30 marzo e secondo De Laurentiis pare che questa decisione sia da imputare ai vertici di Dazn. In virtù del doppio impegno di Calzona, giocare il match il 30 marzo sarebbe una mazzata per gli azzurri. Il rientro di Calzona a Napoli, infatti, è previsto solo per il 27 e il tecnico azzurro avrebbe solo 48 ore a disposizione per preparare il match contro l’Atalanta. Impossibilitato a spostare il match contro la squadra di Gasperini, De Laurentiis avrebbe chiesto a Gravina di intercedere per chiedere una deroga alla Federazione slovacca, ricevendo però, un secco rifiuto.