“Ho sentito Conte”, clamoroso in diretta: rivelazione bomba sul Napoli

Antonio Conte è stato più volte accostato al Napoli in questa stagione, in diretta TV arriva una rivelazione da un ex calciatore.

Il successo ottenuto dal Napoli contro la Juventus per 2-1 ha rilanciato la formazione azzurra in campionato. L’obiettivo resta quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, missione non semplice visto il distacco di 8 punti dal quarto posto, attualmente occupato dal Bologna. La missione di mister Francesco Calzona è proibitiva, ma qualora dovesse riuscire nell’impresa, è probabile che il tecnico possa guadagnarsi la conferma sulla panchina napoletana.

Non solo i risultati ottenuti, anche la modalità di gioco e l’impatto immediato sullo spogliatoio sono piaciuti. Al Napoli serviva un allenatore che avesse proprio queste qualità e Calzona – seppur con pochissimo tempo a disposizione – sta dimostrando di saper incidere immediatamente sulla squadra. Il dibattito sul futuro del Napoli e su che strada intenda intraprendere il club è però ancora aperto.

Schwoch rivela in diretta, importante rivelazione su Conte e il Napoli

Se n’è discusso anche nel corso del programma “Il Bello del Calcio” su Televomero, dove l’ex calciatore azzurro Stefan Schwoch si è lasciato andare a una vera e propria bomba di mercato. Ecco quanto evidenziato:

Sento dire che De Laurentiis ha sbagliato gli allenatori in questa stagione, eppure uno bravo l’aveva immediatamente contattato, solo che non è riuscito a prenderlo. Ovviamente parlo di Conte. Ho avuto modo di sentire Antonio, mi ha detto che De Laurentiis l’ha martellato per portarlo al Napoli ma lui non ha voluto accettare. Futuro? Posso dire che la possibilità esiste.

Una vera e propria bomba che potrebbe segnare la rivoluzione per il Napoli in futuro. Antonio Conte era stato più volte accostato agli azzurri, ma da più parti erano arrivate smentite e mai conferme. Questa è forse la prima volta che – non sia un giornalista – si espone sui contatti tra Conte e De Laurentiis.

Il tecnico ex Tottenham ha più volte ribadito di aver rifiutato tutte le proposte arrivate sia perché non preferisce subentrare, ma soprattutto perché ha voluto riposare e restare vicino alla propria famiglia per ricaricarsi ed essere pronto per l’inizio della prossima stagione. Il Napoli non è l’unica società a essere interessata a Conte. Anche il Milan in Italia può essere una possibilità, così come il Bayern Monaco all’estero. Per capire quale sarà il futuro di Antonio Conte occorrerà ancora tempo, ma per ora il Napoli può concentrarsi per capire se Francesco Calzona sia l’allenatore giusto sul quale puntare anche per il futuro.