Doppia tegola per Xavi: rischiano di saltare la sfida con il Napoli

Doppia tegola per il Barcellona di Xavi. Brutte notizie per i blaugrana in vista della sfida di ritorno di Champions League contro il Napoli.



Il primo round tra il Napoli di Calzona e il Barcellona di Xavi, andato in scena mercoledì 21 febbraio, ha visto le due formazioni annullarsi, chiudendo il match disputato allo stadio Diego Armando Maradona con il punteggio di 1-1, frutto dei gol di Lewandowski e Osimhen. Dopo il pari dell’andata, azzurri e blaugrana hanno rimandato le proprie chance di qualificazione ai quarti per la gara di ritorno, in programma martedì 12 marzo.

Proprio in vista della tanto attesa gara contro il Napoli, questa sera il Barcellona di Xavi è andato incontro ad una pesante batosta. Nel corso della sfida di campionato contro l’Athletic Bilbao, la formazione blaugrana ha dovuto mandare giù due brutte notizie, che riguardano Frenkie De Jong e Pedri. I due giocatori sono stati corretti ad alzare bandiera bianca a margine dell’ultima sfida di Liga, dando a Xavi più di qualche preoccupazione in vista della gara di Champions League contro il Napoli di Calzona.

Doppia tegola per il Barça di Xavi: De Jong e Pedri rischiano di saltare il Napoli

In occasione dell’ultima sfida di campionato, il Barcellona di Xavi ha incassato una doppia batosta, vedendo andare ko due dei suoi calciatori chiave: Frenkie De Jong e Pedri. Entrambi i giocatori blaugrana sono stati obbligati a lasciare il terreno di gioco nel primo tempo a causa di due brutti infortuni. Il centrocampista olandese ha chiamato il cambio in seguito ad un duro colpo rimediato alla caviglia destra. Infortunio che ha costretto De Jong ad abbandonare il campo con l’ausilio della barella. Ancor più serio sembra essere il problema di Pedri, uscito in lacrima dopo l’infortunio.

De Jong si è fermato dopo essere stato coinvolto in uno scontro di gioco abbastanza brusco. A scaturire l’infortunio è stato Unai Gomez. Il portiere del Bilbao ha rifilato al centrocampista olandese un brutto colpo al polpaccio, che lo ha portato ad appoggiare male la caviglia destra. Problema che ha visto De Jong obbligato a lasciare il campo in barella.

La sfortuna si è abbattuta anche su Pedri. Poco dopo l’infortunio di De Jong, il centrocampista spagnolo è stato costretto a chiedere il cambio per un presunto problema muscolare. Inizialmente, il calciatore del Barça aveva provato a continuare, ma dopo un lancio lungo si è accasciato a terra dolorante, lasciando il campo in lacrime. L’infortunio sembra essere più serio del previsto.

Dopo il cambio, Pedri si è seduto in panchina mostrandosi visibilmente amareggiato, consapevole delle probabile gravità dell’infortunio. Il Barcellona di Xavi rischia di vedersi privo di due elementi fondamentali a centrocampo in vista della sfida contro il Napoli. Resta da capire se la squadra catalana riuscirà a recuperare entrambi in meno di 10 giorni.