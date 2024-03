De Laurentiis vs DAZN, lo scontro può costare caro al Napoli: cosa rischia la società

Nel pre e post partita della gara contro la Juventus, nessun tesserato del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN per volere del Presidente De Laurentiis. Il club partenopeo rischia delle sanzioni importanti.

Da diverso tempo è in atto lo scontro tra Aurelio De Laurentiis e le emittenti televisive circa determinate immagini mostrate e non solo. Negli ultimi tempi lo scontro si è fatto sempre più aspro, con il presidente del Napoli che ha iniziato ad attaccare frontalmente DAZN.

I numerosi attacchi sono poi sfociati in un attacco d’ira da parte di De Laurentiis nel pre partita di Napoli-Juventus, da cui è poi scaturita la decisione del patron azzurro di non far parlare alcun tesserato ai microfoni di DAZN. Il Napoli rischia di incorrere in una sanzione, che può diventare sempre più pesante qualora la situazione restasse invariata.

Scontro De Laurentiis-DAZN, cosa rischia il Napoli

Il Napoli rischia di pagare duramente la scelta da parte del suo presidente De Laurentiis di non far parlare alcun tesserato azzurro a DAZN. L’ira del presidente azzurra è stata funesta in occasione del pre partita di Napoli-Juventus, quando a farne le spese è stato un operatore presente nel tunnel del Diego Armando Maradona. Si è parlato di possibili sanzioni per il Napoli, visto che la società partenopea ha violato il regolamento della Lega Serie A. Come riportato nello stesso regolamento ci sono diversi tipi di sanzione, in base a quanto sia reiterata la volontà di non parlare ai microfoni dell’emittente:

“Dopo due mancate Interviste, anche non consecutive, un richiamo ufficiale; Dalla terza mancata Intervista, anche non consecutiva, sanzione fissa per € 10.000; Dalla quarta mancata Intervista, a seguire e anche non consecutiva, una sanzione raddoppiata per ogni successiva ed eventuale mancata Intervista“.

Tra l’altro, già in due occasioni prima della gara con i bianconeri, il Napoli non aveva rilasciato interviste. Si tratta delle interviste non effettuate al termine delle sfide contro Empoli e Torino. Dunque per il Napoli potrebbe arrivare una sanzione amministrativa, visto che non si è parlato sia nel pre che nel post partita della gara contro la Juventus oltre alle due precedenti gare. La Lega Serie A può però anche decidere di valutare il caso, e quindi potrebbero variare eventualmente le sanzioni per il club.

Lo scontro tra Aurelio De Laurentiis e DAZN è appena entrato nel vivo, e sicuramente il caso giungerà sui tavoli della Lega Serie A. Non ci resta altro che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda, e sull’eventuale sanzione che sarà inflitta al Napoli.