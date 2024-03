“Cacciato dal ristorante dopo il gol di Raspadori”, clamorosa rivelazione dell’attore di Gomorra

Intervista allo storico attore di Gomorra e rivelazione shock su quanto accaduto in un ristorante dopo la rete di Raspadori in Napoli-Juventus.

Lo storico attore che ha interpretato Ciro Di Marzio in Gomorra-La Serie, Marco D’Amore, ha rilasciato un’intervista a TV Play raccontando un particolare aneddoto su Napoli-Juventus. Ecco quanto eviedenziato:

“Sono malato del Napoli. Ieri sera siamo andati ad Ancona e Jesi per fare il saluto in sala e poi siamo corsi in un ristorante ma ci hanno cacciato, perché quando ha segnato Raspadori ci siamo scatenati. Mi vergogno di me stesso, una signora si è girata e ha detto di mandarci via perché non ne potevano più, ma avevo già un precedente. All’epoca del primo film fatto con Servillo “Una vita tranquilla” ero in Germania ed era il giorno del famoso 3-2 a Torino con la doppietta di Hamsik e il ristoratore mi ha tirato i piatti dietro. Ho fatto saltare il tavolo e mi sono buttato a terra dopo il gol di Datolo”.