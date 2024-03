Zielinski alle ultime gare con il Napoli: il sostituto è un altro polacco

Piotr Zielinski è sempre più vicino al termine della sua carriera in maglia azzurra, il Napoli ha già le idee chiare sul sostituto.

Manca poco alla fine del campionato, questo vuol dire che ben presto si inizierà a lavorare nuovamente agli affari di calciomercato. Il Napoli dovrà acquistare un nuovo centrocampista, visto l’ormai definitivo addio da parte di Piotr Zielinski. La dirigenza partenopea sembra già avere le idee abbastanza chiare sul possibile erede del polacco, è chiaro che ancora c’è tempo per riflettere bene e scegliere il sostituto più adatto. Ma il club azzurro sembra essere già indirizzato verso un calciatore, la concorrenza per accaparrarsi il centrocampista in questione è già alta.

Szymanski come possibile erede di Zielinski, il Napoli è deciso

La sessione di calciomercato estiva si sta avvicinando sempre di più, il Napoli ha come obiettivo prefissato quello di trovare il sostituto di Piotr Zielinski. Non sarà facile, ma la dirigenza partenopea ha già iniziato ad osservare attentamente diversi profili. Tra i vari i nomi che hanno catturato l’attenzione della società, c’è Sebastian Szymanski.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Napoli sarebbe fortemente interessato a sostituire Zielinski con il centrocampista Szymanski, anche lui polacco. Già da qualche giorno girava voce su questo interessamento, le conferme sarebbero arrivate direttamente dalla Turchia. Infatti, il possibile erede è un centrocampista del Fenerbahce. Ma non è finita qui, il Napoli sembrerebbe già essere pronto all’assalto. Per questo motivo, la società partenopea è pronta a proporre un’offerta da circa 20 milioni di euro per inserire il calciatore all’interno della rosa. Inoltre, potrebbe essere il terzo acquisto significativo effettuato dal club turco, dato che anche Kim Min-Jae era stato prelevato da lì durante l’estate 2022 e nell’estate del 2019 era stata la volta di Eljif Elmas. L’acquisto di Kim si è rivelato un vero e proprio successo, il difensore coreano ha fatto la differenza all’interno della squadra azzurra e la sua presenza è stata fondamentale per la conquista del terzo scudetto. Dunque, anche l’acquisto del nuovo centrocampista polacco potrebbe rivelarsi una vera e propria arma in più per il club partenopeo.

Il Napoli dovrà però fare attenzione a non farsi sfuggire questa occasione, visto che il classe ’99 ha attirato l’interesse di diversi club importanti. Tra questi, ci sono Real Sociedad, Inter, Milan, Manchester United, Arsenal e Tottenham. Dunque, la concorrenza è vasta, non sarà una sfida semplice. Il club partenopeo dovrà evitare in tutti modi di vedere il proprio obiettivo sfumato, per questo motivo dovrà riflettere bene su quali mosse attuare in modo da cercare di strappare il centrocampista dalle mani avversarie.