Rivoluzione a centrocampo e un dubbio in attacco, l’idea di Allegri per Napoli-Juventus

Tante novità e qualche dubbio per Max Allegri in vista di Napoli-Juventus, la probabile formazione dei bianconeri.

Una gara mista di fascino, storia, rivalità e tanta pressione per il futuro della stagione quella che al Maradona si disputerà tra Napoli e Juventus. I bianconeri, che si stanno giocando con il Milan il secondo posto in classifica e di un posto per la prossima Champions League pressoché prenotato, hanno forse meno motivazioni degli azzurri, che invece la Champions League dovranno conquistarsela sul campo.

Dopo il vittorioso recupero contro il Sassuolo, sono attualmente 8 i punti che dividono il Napoli dal quarto posto, attualmente occupato dal Bologna. I partenopei di mister Calzona sanno bene di non poter sbagliare poco o nulla fino al termine del campionato, e contro la Juventus servirà soprattutto una prova convincente per dimostrare come il cambio in panchina abbia riportato la serenità che serviva all’ambiente e allo spogliatoio.

La probabile formazione di Allegri per Napoli Juventus

Dall’altra parte ci sarà una Juventus vogliosa di allungare sul Milan, che avendo già vinto in anticipo ora è a solo un punto di distacco dai bianconeri. Per Max Allegri, però, la gara sarà tutt’altro che semplice, anche perché dovrà fare i conti con le numerose assenze, soprattutto a metà campo. Adrien Rabiot e Weston McKennie sono usciti acciaccati dalla sfida contro il Frosinone della scorsa settimana e non hanno recuperato, tant’è che sono stati esclusi dalla lista dei convocati. A metà campo dovrebbe così agirà un centrocampo sostanzialmente giovane formato da Manuel Locatelli (classe ’98), Carlos Alcaraz (2002) e Fabio Miretti (2003). L’alternativa sarebbe spostare Andrea Cambiaso al centro dando così spazio a Timothy Weah sulla fascia destra.

Per la difesa, invece, l’intenzione pare quella di confermare il trio composto da Gatti, Bremer e Rugani in difesa. Kostic agirà sull’out mancino. Il dubbio più importante riguarda l’attacco, dove sicuro di una maglia da titolare è solo Dusan Vlahovic. La domanda è chi sarà il suo partner in avanti al Maradona contro il Napoli. Stanno alle ultime notizie da Torino, Federico Chiesa pare essere in vantaggio rispetto a Kenan Yildiz. Per il giovane turco classe 2005 dovrebbe esserci spazio, ma partendo alla panchina.

Questa la Juventus anti-Napoli provata da Massimiliano Allegri alla vigilia del match del Maradona, che intanto sarà sold out per una cornice di pubblico pronta a sostenere gli azzurri e riscattare la sconfitta per 1-0 dell’andata a firma di Gatti:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic.