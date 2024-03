Napoli, Calzona allenatore del futuro? De Laurentiis ha un piano

Si apre alla possibilità Calzona come allenatore della prossima stagione? Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha in mente un piano

Questa sera andrà in scena Napoli-Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona. Si tratta della quarta presenza totale di Calzona da primo allenatore degli azzurri. Il Napoli è reduce dall’ottimo successo di Reggio Emilia, dove gli azzurri hanno battuto 1-6 il Sassuolo. Pur tenendo conto del periodo di forma negativo degli avversari il Napoli ha messo in piedi una prestazione degna di nota, che quantomeno dà morale prima di uno dei match più attesi dell’anno. L’incontro con la Juve, sicuramente più probante, darà informazioni in più sulle reali ambizioni Champions del nuovo Napoli di Calzona.

Tatticamente, contro il Sassuolo, si sono viste alcune cose davvero positive. Sprazzi di Napoli 2022\23, potremmo dire. Gli azzurri hanno ritrovato il proprio bomber, Victor Osimhen è ritornato a segnare con continuità, sono ben cinque le reti nelle ultime tre gare (da quando Calzona si è seduto sulla panchina del Napoli), considerando anche la fondamentale rete in Champions League. I dettami tattici del tecnico azzurro sono ben chiari: vuole un Napoli propositivo, che giochi con la palla tra i piedi, sfruttando le ottime caratteristiche di palleggio di svariati elementi della rosa.

Calzona, De Laurentiis ci pensa per il futuro? Le ultime news sul futuro allenatore del Napoli

Il contratto dell’attuale CT della Slovacchia dura fino alla fine della stagione. Poi Calzona guiderà la Slovacchia ad un Europeo al quale ci tiene tantissimo. Dopo però il futuro potrebbe riservare sorprese. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti c’è da tenere in considerazione l’ipotesi che Calzona sia l’allenatore del Napoli anche per la prossima stagione.

De Laurentiis potrebbe confermarlo nel caso in cui si continuassero a vedere segnali incoraggianti. Piace il fatto che, nonostante il poco tempo a disposizione sia riuscito a restituire alla squadra un’identità decisa. È questo il tipo di gioco voluto da tifosi e dirigenza. Una vittoria stasera potrebbe poi aumentare ancor di più le possibilità che ciò accada.

Futuro allenatore Napoli, le ipotesi sul tavolo della dirigenza

Il nome in cima alla lista del presidente De Laurentiis è certamente quello di Antonio Conte. La trattativa con il tecnico barese però non è semplice, per questo motivo si potrebbe virare poi su profili meno blasonati. Nelle scorse settimane si è parlato tanto di Farioli come favorito, attuale allenatore del Nizza. Da non dimenticare anche le ipotesi Pioli, Italiano, Palladino e Thiago Motta in Serie A. De Laurentiis ha poco più di tre mesi per scegliere l’allenatore sul quale fondare il nuovo progetto del Napoli.