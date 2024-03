LIVE – Napoli-Juventus, attesa per le formazioni: aperti i cancelli al Maradona

Le formazioni ufficiali e tutti gli aggiornamenti in diretta sul super match dello stadio Maradona tra Napoli e Juventus.

Cari lettori di SpazioNapoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli–Juventus, posticipo della domenica sera della 27esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri, dopo il roboante successo per 1-6 sul campo del Sassuolo nel recupero della 21esima giornata di mercoledì scorso, cercano conferme davanti al proprio pubblico in una delle sfide più sentite dal tifo partenopeo, quella alla Juventus.

La rivalità tra le tifoserie, ma anche tra le stesse dirigenze, si è accesa sempre più negli ultimi anni. Ma oggi conteranno soltanto i tre punti, con i partenopei che cercheranno di accorciare il gap che li separa dal quarto posto in classifica. La serata al Maradona si preannuncia piovosa, tant’è che il Comune ha annunciato l’allerta meteo di livello giallo a partire da questa sera alle 20. Nonostante le condizioni atmosferiche non ottimali, i tifosi non hanno voluto mancare a uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Questa sera il Maradona, come spesso è capitato – nonostante una stagione tutt’altro che esaltante – farà registrare ancora il sold out.

I cancelli per l’ingresso allo stadio sono stati aperti alle ore 18, seppur all’esterno del Maradona già dalle 17 si registravano tifosi in coda in attesa di poter entrare nell’impianto di Fuorigrotta. Nel prepartita e durante il riscaldamento, inoltre, è prevista l’esibizione della DJ Deborah De Luca.

Napoli Juventus, le formazioni

Tanta attesa anche per le formazioni ufficiali. Nel Napoli due soli dubbi: uno riguardante il terzino mancino con il ballottaggio tra Mario Rui e Olivera, l’altro sulla mezzala offensiva tra Zielinski e Traorè. Nella Juventus, invece, sono da registrare varie assenze, ma la rosa a disposizione di Max Allegri può sopperire tranquillamente a tali assenze.

