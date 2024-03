Dove vedere Napoli-Juventus in tv e streaming: tutte le possibilità

Dove vedere Napoli-Juventus. Tante possibilità in tv e in streaming per vedere il big match del Maradona: tutte le opzioni a disposizione

Napoli e Juventus si affrontano in quello che è, assieme a Lazio-Milan, il match più atteso della ventisettesima giornata di Serie A. Al Maradona è atteso un gran numero di tifosi, sarà sold out l’impianto di Fuorigrotta. Come sempre il supporto dei tifosi azzurri non manca, anche nei momenti poco felici. Chi non ha comprato il biglietto per assistere alla partita potrà però godersela in tv e in streaming su DAZN e Zona DAZN (canale 214 di Sky).

Dopo la convincente vittoria per 1-6 maturata sul campo del Sassuolo, a Reggio Emilia, il Napoli vuole dare seguito a quanto di buono visto in settimana. Stavolta però il test per il neo allenatore Francesco Calzona non è banale. Di fronte c’è la Juventus di Massimiliano Allegri, seconda in campionato, prima (e forse unica) inseguitrice dell’Inter capolista. I bianconeri hanno ritrovato la vittoria in casa, contro il Frosinone, dopo un febbraio davvero poco soddisfacente dal punto di vista dei risultati. L’intenzione è ovviamente quella di fare risultato a Napoli, dove la Juve manca la vittoria da ben cinque anni.

Dove vedere Napoli-Juventus, orari diretta tv e streaming

Il calcio d’inizio è stato prefissato per le 20:45. Napoli-Juventus è in esclusiva su DAZN. È per questo motivo possibile vederla in diretta tv collegandosi alla piattaforma da una smart tv, oppure grazie a dispositivi come console (Play Station e Xbox), Google Chromecast o Amazon Firestick. Gli abbonati Sky che invece hanno attivato il servizio a pagamento potranno vedere la gara su Zona DAZN, sul canale 214 di Sky.

Inoltre è possibile assistere al match su tutti i dispositivi mobili (smartphone, tablet o pc) sui quali è possibile accedere al sito DAZN oppure scaricare l’apposita applicazione dai rispettivi store. La telecronaca della gara è stata affidata a Pierluigi Pardo, al suo fianco Massimo Ambrosini come commentatore tecnico.

Napoli-Juventus, tutte le info sulla gara del Maradona

Il direttore di gara sarà l’arbitro Maurizio Mariani, appartenente alla sezione di Aprilia: i due assistenti sono Passeri M. e Costanzo A., mentre il quarto ufficiale è Colombo. VAR affidato a Irrati, AVAR a Sozza.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, di seguito le ultime informazioni su quali potrebbero essere le rispettive scelte dal primo minuto di Allegri e Calzona: