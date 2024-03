Napoli-Juventus, Allegri sorprende Calzona con due scelte a sorpresa

Napoli-Juventus, doppia scelta a sorpresa per Allegri, centrocampo tutto nuovo per affrontare gli azzurri: le ultime di formazione

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Napoli-Juventus, ed è ora di cominciare a parlare di probabili formazioni. I bianconeri arrivano al Maradona senza Rabiot e McKennie, pedine di fondamentale importanza dello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Il francese ha riportato una lussazione alla falange del primo dito del piede destro contro il Frosinone, l’americano invece ha rimediato una lussazione alla spalla sinistra, anche lui nell’ultimo match all’Allianz Stadium contro i ciociari. Non ci sarà neanche Kean, che ha rimediato invece un infortunio alla tibia.

Allegri ha quindi studiato in settimana nuove soluzioni tattiche per sopperire alla mancanza dei due centrocampisti. Tant’è che ieri, in conferenza stampa, i giornalisti presenti in sala gli hanno chiesto se avesse intenzione di adattare Danilo a centrocampo, vista l’emergenza. Allegri ha scartato l’ipotesi: “No assolutamente, centrocampisti ne abbiamo“, ha detto. Inoltre il difensore brasiliano ha svolto un solo allenamento in settimana, ed è quindi probabile che non parte titolare neanche nel suo ruolo naturale. Al vaglio del tecnico toscano ci sono quindi varie ipotesi. Miretti in primis, ma scalpita per un posto da titolare anche il neo acquisto Alcaraz.

Probabili Napoli-Juventus, Allegri ha deciso: chi gioca a centrocampo

A chiarire i dubbi di formazione ci ha pensato Romeo Agresti, di Goal. Stando a quanto riportato dal giornalista sul suo profilo Twitter (X) pare sia confermata l’indiscrezione Miretti a centrocampo. Il talento italiano prenderebbe quindi il posto di Rabiot, di fianco ad Alcaraz e Locatelli.

La vera sorpresa però è sugli esterni, dove Allegri potrebbe inserire Illing Jr sulla fascia sinistra. Dall’altro lato confermato Cambiaso. A primo impatto la marcatura di Kvaratskhelia pare sia stata affidata a Gatti. Per il resto poche sorprese. Come detto in precedenza non dovrebbe esservi Danilo in difesa. Dunque spazio a Bremer, Gatti e Rugani. In attacco la coppia Vlahovic, Chiesa, con il giovane Yildiz pronto a subentrare dalla panchina.

Probabile formazione Juve: tutte le scelte di Allegri

Di seguito la probabile formazione completa dei bianconeri:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Iling Junior; Vlahovic, Chiesa All. Allegri

Tatticamente sarà interessante osservare la posizione di Cambiaso, che potrebbe, a seconda dei compiti in fase di possesso o non possesso tramutare la formazione in un 352 classico o in un insolito 433. Illing infatti ha capacità piuttosto offensive, ed è possibile che scali sulla linea d’attacco, di modo da lasciare la fascia sinistra a Gatti in fase di non possesso, per marcare Kvaratskhelia.