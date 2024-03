Altro gol in Serie A, De Laurentiis sorride: il prezzo del gioiello del Napoli continua a salire

Uno dei gioielli del Napoli in prestito in Serie A continua a brillare, la notizia fa felice il club azzurro per un preciso motivo.

Il Napoli tornerà in campo per la 27esima giornata di campionato nel posticipo domenicale contro la Juventus, per quello che è un match sentitissimo sia per i tifosi ma negli ultimi anni anche per frecciatine e polemiche varie tra i vari dirigenti. L’obiettivo del club azzurro è quello di raggiungere la zona Champions League, competizione che garantisce risorse economiche fondamentali per una società come il Napoli che fa dell’autosostenimento finanziario una delle proprie forze.

Eppure, se anche la qualificazione alla Champions League non dovesse arrivare, il Napoli potrebbe comunque trovare risorse “interne”. Già, perché in giro in prestito ci sono tanti calciatori di proprietà degli azzurri che si stanno mettendo in mostra. Uno di questi è Walid Cheddira, attaccante prelevato dall’altra società di proprietà della famiglia De Laurentiis, il Bari. Il marocchino è infatti andato in rete questo pomeriggio al termine del primo tempo del match tra Frosinone e Lecce. Seconda rete consecutiva per lui, dopo quella della scorsa settimana segnata alla Juventus, e terza complessiva in stagione.

Cheddira in gol con il Frosinone, la notizia fa piacere anche al Napoli

La notizia farà sicuramente piacere al Napoli, che sta vedendo settimana dopo settimana uno dei suoi patrimoni tecnici, valorizzarsi sempre di più. Gli azzurri avevano versato circa 7 milioni di euro per prelevare il cartellino di Cheddira dal Bari, cifra non da poco per un ragazzo che non aveva ancora calcato i campi di Serie A. Dopo qualche mese in cui ha pagato l’impatto con il massimo campionato italiano, l’attaccante italo-marocchino si sta imponendo sempre più guadagnandosi la titolarità del ruolo. Di Francesco gli sta dando sempre più spazio e, di fatto, ora il titolare del Frosinone sembra essere diventato lui.

Cheddira è in prestito ai ciociari, ma il cartellino è totalmente di proprietà del Napoli. Il valore del classe ’98 continua a salire di settimana in settimana e ciò non può che far gioire la proprietà napoletana. Difficilmente, infatti, Cheddira potrà far parte della rosa del Napoli del futuro, anche se – come capitato ad altri attaccanti in passato – probabilmente sarà aggregato al ritiro estivo. L’obiettivo della società potrebbe essere quello di mettere sul mercato Cheddira in estate e provare a guadagnare il più possibile dalla sua cessione. Un po’ come accaduto in passato a giocatori come Roberto Inglese o Carlos Vinicius. Di certo oggi il valore di Cheddira è di gran lunga superiore ai 7 milioni investiti in estate dal Napoli per lui.