Allegri non ci sta, sfogo imperdibile del tecnico: lo ha detto in diretta

Massimiliano Allegri si sfoga in diretta dopo la pesante sconfitta al Maradona contro il Napoli di Calzona.

Dopo il successo roboante contro il Sassuolo, il Napoli di mister Calzona ha fatto la voce grossa anche nel match casalingo contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Gli azzurri si sono imposti con il punteggio di 2-1, conquistando la seconda vittoria di fila in campionato. Con questa vittoria, la formazione partenopea mette le mani sul settimo posto, salendo a quota 43 punti. Al termine della sfida, mister Massimiliano Allegri si è lasciato andare ad un duro sfogo ai microfoni di Dazn.

Allegri furioso dopo la sconfitta

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn. Nonostante il ko, l’allenatore bianconero si è mostrato soddisfatto della prova fornita dai suoi giocatori:“Stasera i ragazzi hanno fatto una bella partita, nel primo tempo abbiamo avuto occasioni buone e non siamo riusciti a sfruttarle. Dobbiamo trovare maggior equilibrio e non andare fuori ritmo. Abbiamo ancora 11 partite da giocare per raggiungere il nostro obiettivo”.

Allegri e gli aspetti da migliorare: “Avendo fuori McKennie e Rabiot, sia Miretti che Alcaraz hanno fatto una buona partita. Stasera è stato bello vedere la squadra che si è aiutata, anche in difesa. Abbiamo avuto anche tante occasioni, dove ci siamo intestarditi e dove potevamo fare meglio. Bisogna migliorare su tante cose, l’esperienza di giocare le partita farà sì che difenderemo meglio, che sui rigori saremo più svegli. Stasera ha giocato la Juventus più giovane, vediamo il lato positivo: la Juventus sta lavorando bene. L’importante è raggiungere l’obiettivo, anche in ottica della prossima stagione”.

Allegri poi si sofferma sugli episodi: “Sono dispiaciuto perché sul rigore ci siamo fermati, loro ci sono saltati addosso: su queste situazioni dobbiamo far meglio. Con l’Atalanta sarà importante, è uno scontro diretto e dobbiamo cercare di fare punti. Ci sono momenti in cui le cose vanno bene e dei momenti in cui ci va male. Noi dobbiamo lavorare sulle prestazioni, indipendentemente dal risultato. I ragazzi non si devono abbattere, siamo dentro al nostro obiettivo e dobbiamo rimanerci”.

In seguito, Allegri sbotta rispondendo a tono alla domanda sul suo futuro: “Parole procuratore Branchini? Basta che lo invitate così ve lo fate spiegare. Io sono l’allenatore della Juve, sono molto contento. Poi tutti gli anni, arrivati a questo punto, c’è il dilemma Allegri. Io penso che il problema Allegri al momento non esista, dobbiamo lavorare per raggiungere l’obiettivo prefissato. Lavoreremo per prendere ciò che l’anno scorso ci hanno tolto”.