Qualificazione al Mondiale per club, De Laurentiis vuole imbastire un ricorso contro la Juventus: da Torino attaccano il presidente azzurro

Nelle scorse ore il presidente Aurelio De Laurentiis è intervenuto a margine del “Business of football summit”, un importante incontro tenutosi a Londra, per discutere di temi legati al futuro del calcio in termini economici. A James Fontanella-Khan, il giornalista al quale ha concesso l’intervista il patron azzurro ha detto: “Io penso però che sia il Napoli la squadra che dovrebbe andare al Mondiale per Club. Se la Juventus è stata punita dall’Uefa con l’eliminazione dalle coppe europee, non dovrebbe nemmeno essere ammessa”, questo o l’attacco alla Juventus sul duello per il Mondiale per club.

Ricordiamo infatti che dal 2025 la FIFA terrà un torneo tutto nuovo, negli Stati Uniti. Si tratta probabilmente di una delle manifestazioni sportive più remunerative di sempre. Il rinnovato Mondiale per club potrebbe davvero rinvigorire le finanze del Napoli. Gli azzurri dovranno passare ai quarti, e quindi battere il Barcellona, per tenere vive le speranze qualificazione. Infatti. a decidere chi vi parteciperà è il ranking UEFA, che però tiene conto delle ultime quattro partecipazioni alla Champions League. Attualmente la Juventus è in vantaggio ma, qualora il Napoli arrivasse in semifinale di Champions o vincesse altre due partite, avrebbe il tanto ambito pass qualificazione.

Napoli-Juventus, sfida a due per il Mondiale per club, ma De Laurentiis non ci sta: valuta il ricorso

Inoltre, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli nella giornata di ieri, De Laurentiis si starebbe mettendo a lavoro per presentare un ricorso alla FIFA riguardo all’esclusione della Juventus dalla “nuova” competizione. Delle polemiche dichiarazioni del presidente azzurro e del possibile ricorso alla FIFA ne ha parlato l’edizione odierna del quotidiano torinese Tuttosport, che non ha risparmiato frecciatine (nemmeno tante velate) al patron azzurro.

Di seguito un passaggio della critica mossa al numero uno dei partenopei:

“Una sparata, quella di Aurelio de Laurentiis, che non si affloscia nell’arco di 24 ore, ma viene rilanciata. De Laurentiis, tra l’altro indagato con l’accusa di falso in bilancio per l’acquisto di Victor Osimhen, prova a mettere le mani avanti: non aspetta l’esito del campo”.

A sottolineare tale concetto è anche il direttore della medesima testata, Guido Vaciago, ribadendo come il Napoli abbia un procedimento in corso alla Procura di Roma per un problema di plusvalenze, condanna tirata in ballo proprio dal numero uno azzurro ai danni della Juventus. “Non può che essere una bufala questa storia”, si legge nell’articolo in questione.