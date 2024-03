Report SSC Napoli, Ngonge out contro la Juve? C’è il comunicato ufficiale

Il Napoli quest’oggi si è ritrovato nuovamente agli ordini di mister Francesco Calzona per preparare l’importante sfida contro la Juve, in programma per domani.

Uno snodo importante per il Napoli quello in programma per domani, domenica 3 marzo: ad attendere la squadra azzurra è il big match, mai banale, contro la Juventus. I bianconeri, secondi in classifica, vorranno a loro volta rifarsi dopo il 5-1 incassato nella scorsa stagione, oltre che per lasciarsi alle spalle definitivamente un periodo poco brillante. Avvisato dunque lo spogliatoio ma anche lo stesso Francesco Calzona, che ha diretto l’allenamento odierno in avvicinamento alla grande sfida del Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Dando per assodata l’assenza di Jens Cajuste, ancora qualche speranza alla vigilia è nutrita per le condizioni di Cyril Ngonge, fermo ai box da più di una settimana. L’ex Hellas Verona ci sarà contro la Juventus? Dal Napoli è arrivato in questo momento il comunicato riguardante le sue condizioni, che segnano tracciare lo scenario decisivo legato alla sua partecipazione al big match tra i partenopei e la squadra di Massimiliano Allegri (che nelle scorse ore ha presentato in conferenza stampa la sfida).

Ultime notizie calcio Napoli, c’è la novità su Ngonge

Dall’ultimo comunicato apparso sul sito della Società Sportiva Calcio Napoli, emergono novità sulle condizioni fisiche di Cyril Ngonge, uno degli uomini più in forma fino a quando è stato a disposizione.

Stando a quanto rivelato dal comunicato in questione, la presenza di Ngonge nella sfida contro la Juve sarebbe a forte rischio, per non dire definitivamente compromessa. Una notizia sicuramente non buona per Francesco Calzona, che dovrà fare a meno – in attesa della conferma ufficiale che arriverà soltanto nella mattinata di domani, quando sarò diramato l’elenco dei convocati.

Ngonge, ancora personalizzato per l’azzurro: il comunicato

Di seguito, il comunicato diramato dal Napoli in seguito all’allenamento odierno in vista della sfida contro la Juventus:

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma allo Stadio Maradona domani alle ore 20.45 per la 27esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello.

Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico.

Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in campo. Terapie per Cajuste.

Nelle prossime ore il Napoli provvederà a ufficilizzare anche l’elenco dei convocati che saranno a disposizione di Francesco Calzona per il match contro la Juventus.