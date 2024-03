Chiesa ci sarà contro il Napoli? Arriva l’annuncio in conferenza di Allegri

Allegri ha parlato in conferenza, alla vigilia di Napoli-Juventus: le sue dichiarazioni in risposta alle domande dei giornalisti in sala

Conferenza stampa di presentazione della sfida tra Napoli e Juve per il tecnico Massimiliano Allegri, per un match che dirà moltissimo sulle ambizioni rimonta Champions per il Napoli. La squadra di Francesco Calzona è reduce dal grande successo contro il Sassuolo, nella giornata di recupero (non disputatasi per la Supercoppa Italiana, ndr) e intende proseguire su questa strada per cercare di porre rimedio a una situazione in classifica che si è fatta complicata.

Nel corso dell’incontro con la stampa, Allegri ha fatto il punto della situazione in una vigilia a dir poco movimentata, considerando la polemica che si è innescata dopo le parole pronunciate dal presidente Aurelio De Laurentiis in merito alla questione del Mondiale per Club.

La conferenza stampa di Allegri

SUL MATCH: “Partita difficile, per il valore tecnico del Napoli è anomalo vederlo in quella posizione di classifica. Le partite a Napoli sono sempre molto difficili” CHIESA: “Federico ha fatto un giorno di differenziato, domani sarà a disposizione. Così come Danilo, per quanto riguarda Kean, McKennie e Rabiot, McKennie farà di tutto per rientrare, anche Rabiot. Gli altri saranno disponibili la prossima settimana” DANILO A CENTROCAMPO: “No assolutamente, centrocampisti ne abbiamo. Danilo ha fatto solo un allenamento. Non ha senso rischiare questi giocatori per una partita, visto che abbiamo le semifinali di Coppa Italia e dobbiamo centrare la qualificazione in Champions” VITTORIA CON IL FROSINONE: “Abbiamo passato un periodo difficile a febbraio, quindi domani inizia marzo e speriamo sia migliore. Dobbiamo cercare di far sì che sia così. Contro il Frosinone abbiamo preso due gol evitabili. Dobbiamo fare meglio in difesa, altrimenti a Napoli ne usciamo con le ossa rotte” RINNOVO: “La cosa più importante è raggiungere gli obiettivi per questa stagione, poi mi faranno sapere i dirigenti”