La Juventus arriva a Napoli, tifosi impazziti: cosa succede al passaggio del pullman (VIDEO)

La Juventus è da pochi minuti è a Napoli, cos’è successo all’arrivo dei bianconeri all’hotel che li ospiterà in Corso Vittorio Emanuele.

Dopo la roboante vittoria contro il Sassuolo nel recupero di campionato della 21esima giornata di Serie A, per gli azzurri di mister Calzona arriva subito quella che potrebbe essere la vera gara spartiacque della stagione. Già, perché al Maradona è attesa la Juventus, per un match pieno di rivalità e storia. La formazione di Max Allegri è attualmente seconda in classifica, reduce dal successo nel recupero ottenuto contro il Frosinone. Una vittoria per gli azzurri vorrebbe dire rilanciare seriamente le proprie ambizioni di recupero sulla zona Champions League. Diversamente un mancato successo potrebbe minare le già poche speranze rimaste.

Un match da vivere con la consapevolezza e l’importanza della posta in palio, che sarà ben più alta dei canonici tre punti. Intanto la squadra è da poco giunta a Napoli, dove alloggerà nella suggestiva cornice di Corso Vittorio Emanuele, al Grand Hotel Parker’s. Una location non nuova alla squadra juventina, che già l’anno scorso aveva scelto di soggiornare da quelle parti. Ebbene centinaia di tifosi hanno atteso il passaggio della squadra, arrivata pochi minuti fa il albergo. Cori e grida di incitamento per i bianconeri. Mentre parevano totalmente assenti i tifosi del Napoli, diversamente dagli ultimi anni quando invece in tantissimi si assiepavano sotto l’hotel che ospitava i bianconeri.

