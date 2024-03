Due ammonizioni in due minuti per il Torino, un titolare salterà la gara con il Napoli

Brutte notizie per il Torino, espulsione nel match con la Fiorentina: un titolare di Juric sarà costretto a saltare la gara con il Napoli.

Doppio impegno in campionato contro le squadre piemontesi della Serie A per il Napoli, che sfiderà prima la Juventus e venerdì prossimo il Torino, entrambe le sfide da giocare allo stadio Maradona. Un doppio incontro che – probabilmente – segnerà le sorti verso la rincorsa alla zona Champions League della squadra di mister Francesco Calzona. Un doppio successo rilancerebbe gli azzurri verso il quarto posto, di contro le probabilità di sperare nella rincorsa si esaurirebbero di colpo.

Ecco perché ogni dettaglio sarà fondamentale. E mentre la squadra partenopea prepara il sentitissimo match contro i bianconeri, uno sguardo è il caso di darlo anche alla gara contro i granata. Già, perché la formazione allenata da Ivan Juric è scesa in campo nell’anticipo della 27esima giornata di Serie A contro la Fiorentina. Due i fattori importanti da segnalare che potrebbero minare il prosieguo della stagione del Toro. Dopo pochi minuti dall’inizio della gara, infatti, Ivan Ilic ha dovuto abbandonare il campo a causa di un infortuno al ginocchio che è subito parso abbastanza serio. Tant’è che il centrocampista serbo ha dovuto lasciare il campo portato via a braccia. Al suo posto è entrato Samuele Ricci, che si sta alternando nelle rotazioni di metà campo proprio con Ilic e Linetty. La gara dell’ex Empoli, però, non è durata molto.

Samuele Ricci espulso, salta Napoli Torino

Nel corso dei minuti di recupero del primo tempo della partita, infatti, Ricci è stato espulso e ha abbandonato il campo. Il cartellino rosso è arrivato per somma di gialli: primo a causa di un colpo scomposto ai danni di Nico Gonzalez, cartellino ineccepibile. Il secondo a causa di proteste. Lo stesso Ricci, dopo due minuti dall’ammonizione, è stato colpito da Arthur, il direttore di gara Marchetti ha fischiato il semplice fallo, ma per Ricci non era abbastanza. Il centrocampista ha protestato con l’arbitro chiedendo il giallo, gesto che indispettito lo stesso Marchetti che a quel punto – forse con poco buon senso – ha estratto la seconda ammonizione per il centrocampista del Torino, espellendolo.

La decisione ha lasciato interdetto Ricci in campo, mentre ha fatto esplodere la rabbia della panchina del Torino. In particolare il tecnico Ivan Juric, che è stato a sua volta ammonito per eccesso di proteste. Di certo una brutta notizia per i granata, che dovranno certamente fare a meno di Ricci per la sfida del Maradona contro il Napoli. Inoltre andranno valutate le condizioni di Ilic, ma il tipo di infortunio sembra lasciare ben poche speranze per un recupero lampo del centrocampista serbo.