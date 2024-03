De Laurentiis perde posizioni in classifica: che crollo rispetto allo scorso luglio

Dopo l’exploit scudetto, Aurelio De Laurentiis ed il Napoli hanno malamente faticato in questa stagione, come dimostrato dai risultati.

Aurelio De Laurentiis è al timone del Napoli dall’ormai lontano 2004. Venti anni di presidenza, una gestione vincente, nei risultati e nei numeri prettamente economici. Dei tredici trofei conquistati dalla SSC Napoli dal 1926 ad oggi, ben 5 sono arrivati con l’attuale patron: una Supercoppa Italiana, 3 volte la Coppa Italia ed infine, lo scudetto.

Risultati incontestabili, conditi da una gestione oculata e virtuosa del bilancio, a differenza di molte altre società ritrovatesi immischiate in scandali e casi relativi a situazioni debitorie eccessivamente preoccupanti, immagine emblematica del calcio moderno.

Nonostante ciò, il carattere oggettivamente vulcanico di quest’ultimo, ha tante volte rappresentato un limite per se stesso e la stessa società, un po’ come avvenuto nell’ultima estate, in cui il patron, probabilmente crogiolandosi eccessivamente del prestigioso tricolore, ha forzato troppo determinate scelte, non riconoscendo la giusta importanza a figure cardine degli ultimi anni.

Su tutte il duo Spalletti – Giuntoli, tecnico e direttore sportivo protagonisti assoluti del biennio che ha visto dapprima il Napoli ritornare nell’Europa che conta, la Champions League e poi appunto vincere il terzo scudetto della storia partenopea. Da Rudi Garcia a Mazzarri, passando per Meluso, scelte che annesse a quelle del calciomercato, eccessivamente low – cost e profile, hanno condannato il Napoli ad una stagione anonima, proprio nell’anno in cui tutti si sarebbero aspettati una riconferma.

De Laurentiis perde colpi, il dato in classifica è inconfutabile

Di questo avviso è il sito Top Manager, osservatorio permanente sui top manager con la migliore reputazione online. De Laurentiis, ad oggi, occupa secondo il sopracitato portale la sedicesima posizione, con un punteggio di 63,74. Una distanza siderale se rapportata a quella in cui il leader della SSC Napoli si collocava ad agosto 2023, quando fresco dello scudetto vinto pochi mesi prima, era addirittura quarto, con un punteggio di 74,58.

Insomma, ben dodici le posizioni perse da Aurelio De Laurentiis, un dato che non pare neanche di difficile comprensione considerando l’andamento diametralmente opposto del suo club nell’arco di questa stagione. Un dietrofront pazzesco, che nel caso in cui il Napoli non riuscisse a qualificarsi neppure in Champions League, ipotesi ad oggi realistica, consisterebbe in un harakiri imperdonabile.

Saranno decisive le prossime uscite, a partire da quella di domani sera, contro la Juventus, che ci dirà qualcosa in più sulla guarigione dei campioni d’Italia in carica.