ADL attacca sul Mondiale per Club, Tuttosport svela la reazione della Juventus

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha chiarito la sua posizione per quanto riguarda il Mondiale per Club, frecciata alla Juve.

Si è tenuto, nella giornata di ieri, un incontro a Londra “Business of football summit” indetto dal Financial Times. A questo evento ha partecipato anche Aurelio De Laurentiis. il presidente del Napoli. Il patron è stato intervistato dal giornalista James Fontanella-Khan e ha parlato di tanti argomenti. Su tutti il discorso riguardo a cosa stia accadendo al calcio moderno e sul momento che questo sport sta vivendo. Secondo ADL il calcio è malato in quanto malata è l’economia che gira attorno a questo sport.

Il patron ha spiegato che tutte le somme di denaro stanziate dagli organi mondiali del calcio come la Uefa, non sono abbastanza. “Tutte le squadre sono sempre indebitate – ribadisce Aurelio De Laurentiis – questo non può essere un calcio sostenibile, giochiamo troppe partite, il pubblico rischia di non essere più attratto”.

Il pensiero di ADL sul mondiale per club

Sempre durante l’intervista rilasciata al Financial Times, Aurelio De Laurentiis si è espresso anche a riguardo di quello che sarà il prossimo Mondiale per Club. Ricordiamo che la Fifa ha deciso di indire un nuovo format per questa competizione il cui esordio sarà negli Stati Uniti d’America per la prossima estate. Il Napoli si sta giocando la partecipazione a questa competizione insieme alla Juventus. Per poter andare a giocare negli Usa servono punti nel Ranking Uefa. Attualmente la Juventus è in vantaggio ma, qualora il Napoli arrivasse in semifinale di Champions o vincesse altre due partite, avrebbe l’accesso.

De Laurentiis da Londra ha spiegato di essere dispiaciuto in quanto la Juventus quest’anno è stata estromessa dalle competizioni Uefa e non si è potuta giocare l’occasione di migliorare il proprio ranking Uefa, rendendo così a rischio la partecipazione al Mondiale per Club. De Laurentiis ha però anche attaccato la società bianconera, che ha preferito non rispondere alle accuse. Queste alcune delle sue parole:

Io penso però che sia il Napoli la squadra che dovrebbe andare al Mondiale per Club. Se la Juventus è stata punita dall’Uefa con l’eliminazione dalle coppe europee, non dovrebbe nemmeno essere ammessa, fermo restando poi che tale manifestazione ci creerà mille problemi per il successivo campionato nazionale.

L’edizione odierna di Tuttosport invece ha riportato la mancata risposta della dirigenza della Juventus alla “frecciata” di Aurelio De Laurentiis. Secondo la redazione di Tuttosport, la Juventus ha preferito snobbare le dichiarazioni del patron del Napoli.