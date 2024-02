Osimhen infrange un altro record: è il terzo nella storia del Napoli

Victor Osimhen questa sera è salito a quota undici goal, stabilendo un altro primato in maglia Napoli: il dato.

Il vantaggio del Sassuolo sembrava presagire l’ennesima serata difficile, il Napoli però aveva altri piani. La squadra di Calzona ha dominato dal primo al novantesimo minuto, usufruendo anche dell’immenso lavoro del proprio bomber, Victor Osimhen, autore di una fantastica tripletta che lo ha portato nel giro degli ultimi 7 giorni a realizzare ben cinque goal, dati mostruosi.

Prima l’attacco alla profondità solito, ringraziando Politano per l’assist, poli il tocco sotto delizioso, immagine e sintesi perfetta della sua crescita, infine, il goal più semplice, quello del momentaneo uno a quattro su gentile concessione di Kvaratskhelia e della difesa del Sassuolo, oggi versione horror. Osimhen attualmente vale quasi mezzo Napoli, negarlo sarebbe da sciocchi.

Osimhen, che serata: tripletta e record, il dato sul bomber nigeriano

Tre goal che hanno permesso ad Osimhen di salire a quota 11 goal, tanti, tantissimi considerando gli oltre due mesi di campionato saltati tra infortunio e Coppa d’Africa, per una media goal che continua ad essere su per giù di un goal a partita, una costante dal suo arrivo al Napoli, dove anche nella prima fase, quella più acerba, l’ex Lille aveva dimostrato chiaramente il proprio feeling con il goal.

Questa sera, però, il capocannoniere della scorsa Serie A, oltre al pallone con annesse firme di tutti i compagni, porterà a casa un traguardo molto prestigioso, che certamente inorgoglirà il bomber. Secondo OptaPaolo, infatti, il numero 9 del Napoli è diventato il terzo giocatore della storia targata 1926 ad andare in doppia cifra per la quarta stagione consecutiva. Un traguardo non da poco, considerando che prima di Osimhen c’erano riusciti solamente Attila Sallustro, tra il 1929 ed il 1933, oltre che Diego Armando Maradona, tra il 1984 ed il 1988.

Da stasera quindi Osimhen siederà al fianco di due delle leggende più grandi del club, o meglio, dinanzi ad una delle più grandi e al più grande “El pibe de oro”. Un risultato straordinario, a dimostrazione del valore di un calciatore fenomenale, non a caso in grado di incidere forse più di tutti nell’annata dello storico terzo scudetto. Ne saranno certamente felici i supporters partenopei, allo stesso tempo già forse nostalgici, consci e consapevoli di una separazione ormai sempre più prossima ed annunciata da entrambe le parti. Storie di calcio, calcio moderno, quello che non fa sconti a nessuno.