Obi Mikel fa pressing su Osimhen: “Lo sto convincendo a firmare”

Il futuro di Victor Osimhen pare lontano da Napoli, la prossima estate si scatenerà un’asta per lui, in merito si è espresso Obi Mikel.

Victor Osimhen è tornato alla grande dalla Coppa d’Africa. In soli 7 giorni, il nigeriano è stato autore di ben 5 goal: uno in Champions contro il Barcellona, poi la rete al Cagliari ed infine la tripletta con il Sassuolo.

Un impatto devastante, a dimostrazione dell’importanza di Osimhen nell’economia del Napoli, che mai come in questa stagione aveva bisogno dell’intervento del suo numero nove per eccellenza per provare a risorgere dalle proprie ceneri e sperare nel quarto o quinto posto.

Obi Mikel su Osimhen: le parole dell’ex Chelsea non lasciano dubbi

Dopo il faraonico rinnovo da 10 milioni a stagione con tanto di clausola fissata a 130 milioni, il patron Aurelio De Laurentiis aveva annunciato in diretta la cessione:

“Sapevamo che sarebbe andato via in estate: PSG, Real Madrid oppure club di Premier League”.

La Premier League, il campionato che più di tutti affascina Osimhen da sempre, uno di quei giocatori africani cresciuti con il mito di Didier Drogba, vero idolo di quest’ultimi e bandiera assoluta del Chelsea, con cui è salito sul tetto d’Europa.

Proprio una vecchia conoscenza dei blues, nonché connazionale di Osimhen, Obi Mikel, che nel corso dell’evento Web Summit Qatar, si è espresso sul futuro dell’attaccante del Napoli, non nascondendo l’ambizione di vederlo vestire la maglia del suo ex club:

“Victor è un grande giocatore, tanti club sono su di lui tra cui PSG e Manchester United, io però sto spingendo mandandogli messaggi per assicurarmi che nella sua testa ci sia un solo colore: il blues” – l’ex centrocampista di Chelsea e Nigeria ha poi proseguito, sottolineando la necessità del club londinese di un giocatore che faccia goal: “Tutti abbiamo visto la finale di Carabao Cup, il Chelsea necessita di qualcuno che faccia goal, Victor in tal senso è una garanzia. Io agente? Sì, ci sto provando, ma l’interesse è genuino e reciproco, sono convinto che Victor voglia seguire le orme di calciatori africani come me o Victor Moses che hanno scritto la storia al Chelsea”.

Frasi che non lasciano spazio a dubbi, il Chelsea, che nelle ultime annate si è reso protagonista di spese faraoniche, quasi mai a dire il vero seguite dai risultati sul rettangolo verde, potrebbe essere pronto all’ennesimo investimento record.