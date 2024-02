Eroe nel Napoli di Sarri, pronto a “tradire” gli azzurri: torna in Serie A

Un ex giocatore del Napoli potrebbe non rinnovare il suo contratto e ritornare in Serie A con un’altra squadra.

Una volta che la stagione in corso sarà giunta al termine, per il Napoli di Aurelio De Laurentiis è prevista una maxi rivoluzione, sia sul mercato che per quanto riguarda la società. Innanzitutto bisogna partire dall’allenatore: la certezza che Francesco Calzona rimanga sulla panchina ancora non c’è. Il tecnico nativo di Vibo Valentia avrà il compito di portare il Napoli in Champions League per avere speranze di permanenza a Castel Volturno. In caso contrario Calzona tornerà in Slovacchia dove tenterà l’impresa di arrivare il più lontano possibile con la sua Nazionale ad Euro 2024.

C’è poi il capitolo direttore sportivo, l’operato di Mauro Meluso non ha convinto tanto la dirigenza che potrebbe pensare di sostituirlo con un nome più esperto. L’ultimo step è poi chiaramente riservato alla squadra. Con l’addio certo di Piotr Zielinski e quello probabile di Victor Osimhen. Verranno fatte delle valutazioni su ogni singolo calciatore pensando però di rinnovare con un ingaggio triplicato il contratto di Kvicha Kvaratskhelia. Come annunciato dal presidente, alla fine del campionato, la dirigenza inconterà l’entourage del giocatore per discutere del rinnovo.

Un ex bandiera del Napoli alla Juve?

Intanto gli azzurri, dopo la bella vittoria di Reggio Emilia, sono tornati a lavorare a Castel Volturno dove domenica ci sarà il big match contro la Juventus. Proprio i bianconeri, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, potrebbero pensare di ingaggiare un ex Napoli che con i partenopei ha fatto la storia: Jorginho. Il centrocampista italo-brasiliano, oggi 32 enne, è attualmente in forze all’Arsenal. Diventato uomo fidato del suo allenatore Mikel Arteta, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 di giugno. Le opzioni per il suo futuro sono due: rinnovare per un’altra stagione il contratto con i gunners o cercare una nuova squadra.

Cristiano Giuntoli conosce bene e apprezza tantissimo Jorginho dopo i tanti anni passati insieme a Napoli. I rapporti sono rimasti ottimi anche dopo l’addio congiunto a quello di Sarri, passati entrambe al Chelsea. A parlare del futuro di Jorginho è stato il suo procuratore Joao Santos che è stato ospitato su TvPlay.