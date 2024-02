“De Laurentiis si è pentito”, rivelazione a sorpresa: succede dopo Sassuolo-Napoli

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è pentito per quanto riguarda un episodio avvenuto durante il match con il Sassuolo.

Sembra un déjà-vu, ma è realtà. Era praticamente da una stagione intera che i tifosi aspettavano di vedere il Napoli giocare in questo modo. Durante il match di recupero della 21^ giornata del campionato di Serie A, gli azzurri hanno schiantato il Sassuolo del neo allenatore Emiliano Bigica per 6-1. Al Mapei di Reggio Emilia si è visto un Napoli stellare, una squadra in palla e sempre sul pezzo capace di andare in gol e di essere pericolosa per quasi tutta la partita. La squadra di Francesco Calzona ha fatto ricordare quella di Luciano Spalletti.

Durante questa stagione il Napoli non era mai stato così brillante, anzi. L’exploit di Kvicha Kvaratskhelia e di Victor Osimhen è qualcosa che i tifosi azzurri aspettavano da tempo. I due fuoriclasse del Napoli, che l’anno scorso con le loro giocate hanno portato lo scudetto in città, ieri sono tornati quelli della versione 2022-23. Una doppietta con assist per il georgiano, tripletta e assist per il centravanti nigeriano. Una serata che si può definire perfetta per quella del Mapei è che può dare speranza per il futuro.

Il rammarico di Aurelio De Laurentiis

Quello di ieri sembrava davvero l’ultimo treno che viaggiasse per arrivare in zona Champions League. Il Napoli di Francesco Calzona ha sfruttato alla grande l’occasione. La speranza dei tifosi è quella di vedere gli azzurri giocare sempre in questo modo per rincorrere un posto europeo che prima di ieri sembrava perduto. Secondo quanto riportato in edizione odierna dal quotidiano Repubblica Napoli, poco dopo la partita, è arrivato il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron partenopeo si è congratulato con la squadra per questo bel “risveglio”.

Il quotidiano ha spiegato che il presidente sarà sicuramente rammaricato per non essere stato presente al Mapei Stadium di Reggio Emilia in quella che è stata la prestazione più bella della sua squadra. La classifica per gli azzurri è però ancora brutta. Con la sconfitta dell’Atalanta, battuta 4-0 da un’Inter sempre più inarrestabile, ad occupare il quarto posto c’è il super Bologna di Thiago Motta.

I punti di distanza dal quarto posto adesso sono diventati otto, mentre quelli di distacco con l’Atalanta sono sei. Ricordiamo che, in caso di ottimi risultati nelle competizioni europee, anche il quinto posto potrebbe essere buono per la qualificazione in Champions. Gli azzurri dovranno tirar fuori un’altra super prestazione anche nel prossimo big match contro la Juventus di Max Allegri.