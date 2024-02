Chiesa via, 50 milioni a disposizione della Juve: a Giuntoli piace un giocatore del Napoli

La Juventus e Cristiano Giuntoli avrebbero in mente di intavolare una trattativa con il Napoli per una giocatore che piace alla dirigenza.

Un Napoli così bello non si vedeva da un anno. La squadra si è fatta attendere a lungo durante questa stagione che, fino a questo momento, è stata da cancellare dagli annali se pensiamo che, nemmeno dieci mesi fa, gli azzurri erano sul tetto d’Italia. Può essere stata la partita di Reggio Emilia un preludio alla rincorsa Champions? Probabilmente sì, i calciatori del Napoli avranno ricordato i bei momenti in cui, dopo le partite, negli spogliatoi si festeggiava solamente. Quest’anno l’umore della squadra è stato letteralmente fatto a pezzi dai risultati.

I giocatori partenopei sembravano spenti e demotivati e con loro anche le stelle della squadra, su tutti Osimhen e Kvaratskhelia. I due assi del Napoli però ieri hanno ridato ai tifosi quelle emozioni che, durante la scorsa stagione, si provavano ad ogni partita. Tripletta e assist per il nigeriano, doppietta e assist per il georgiano. Adesso la squadra di Francesco Calzona è finalmente salita su quel treno che, per il club, dovrà obbligatoriamente fermarsi per un posto in Champions League. Gli introiti garantiti dalla Uefa sono troppo importanti per le finanze della squadra partenopea.

Giuntoli pesca in casa Napoli, affare con De Laurentiis possibile?

La prestazione schiacciasassi di Reggio Emilia avrà certamente dato morale e soddisfazione ai giocatori che adesso dovranno iniziare a vincere e giocare bene in tutte le partite. Domenica sera c’è subito la prova del nove, quella in cui bisogna certificare la guarigione del Napoli. Allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà la Juventus di Massimiliano Allegri e del vecchio amico Cristiano Giuntoli. Proprio l’ex direttore sportivo, con le sue intuizioni di mercato, aveva portato a Napoli calciatori come Kim, Kvara e Raspadori.

Proprio per l’ex Sassuolo ci sarebbe un interessamento concreto da parte della dirigenza bianconera. Secondo quanto riportato in edizione odierna dal quotidiano la Gazzetta dello Sport, Giuntoli vorrebbe acquistare nuovamente Giacomo Raspadori, questa volta alla Juve. L’attaccante della Nazionale non è un titolare del Napoli e con Federico Chiesa pronto a lasciare Torino, potrebbe essere una soluzione più che concreta in casa Juventus. Chiesa quest’anno è stato molto più in infermeria che in campo, ragion per cui la società bianconera potrebbe pensare di metterlo sul mercato durante la prossima estate.

Come riportato dalla rosea, intavolare una trattativa con Aurelio De Laurentiis non sarà facile per Cristiano Giuntoli. Un tesoretto di 50 milioni tutto da investire sul mercato, potrebbe arrivare nelle casse bianconere, non solo dalla qualificazione in Champions, ma anche da una probabile partecipazione al prossimo Mondiale per Club che si giocherà negli Stati Uniti nell’estate del 2025.