Traorè emozionato: “Partita speciale”, poi la rivelazione su Calzona

Il centrocampista del Napoli Hamed Junior Traorè ha parlato a Dazn prima della gara fra Sassuolo e Napoli.

Il Napoli si appresta di giocare contro il Sassuolo una gara davvero fondamentale: in questa gara, valida per il recupero della ventunesima giornata, gli azzurri hanno l’occasione di recuperare punti fondamentali all’interno della corsa per un piazzamento europeo.

Nelle scelte iniziali di Calzona, il tecnico ha schierato dall’inizio diverse novità rispetto alla gara pareggiata con beffa a Cagliari: torna Di Lorenzo dopo la squalifica, ma le grandi novità sono gli impieghi di Ostigard, Mario Rui, Traorè e Politano. Fuori quindi, invece, Juan Jesus (autore dell’errore decisivo nella gara in Sardegna), Olivera, il partente Zielinski e Raspadori, autore invece dell’assist per il gol segnato da Osimhen.

Traorè emozionato: le parole in diretta

Per Hamed Junior Traorè, però, questa sarà una gara speciale anche perchè l’ivoriano è un grande ex del Sassuolo: ha infatti militato nei neroverdi fra il 2019 e il 2023, prima della sua esosa cessione direzione Bournemouth. La sua avventura inglese, costellata di problemi fisici, si è poi chiusa in questa sessione di gennaio con la partenza direzione Napoli. Il club di De Laurentiis lo ha acquistato con la formula del prestito con diritto di riscatto a 25 milioni ed ogni gara sarà utile alla scelta che la società effettuerà su di lui al termine della stagione riguardo allo sborsare o meno questa somma.

Traorè, alla sua seconda gara da titolare con la maglia azzurra, ha parlato ai microfoni Dazn nel pre-gara. Egli è partito con alcune considerazioni riguardo il neo allenatore Calzona e all’addio di Mazzarri:

Dispiace per Mazzarri, però dobbiamo pensare al futuro. Calzona sta facendo un altro calcio, ci chiede più attenzioni, stiamo crescendo e lo stiamo dimostrando ogni domenica.

Il centrocampista è parso poi visibilmente emozionato quando si è toccato il tasto Sassuolo. Il giocatore ha infatti evidenziato come questa non rappresenti una partita come le altre per lui: “A Sassuolo ho passato momenti fantastici, sarà una partita emozionante“.