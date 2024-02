Mercato Napoli, è sfida al Milan per l’erede di Osimhen: affare da 40 milioni

Sfida di mercato tra il Napoli per sostituire Osimhen ed il Milan per il post-Giroud: aperto il duello per l’attaccante.

La società di Aurelio De Laurentiis si sta muovendo per assicurarsi un attaccante degno dell’eredità che lascerà Victor Osimhen. Il gigante nigeriano è destinato a partire, secondo quanto affermato da lui in persona, dal presidente e, nelle ultime ore, da Troost-Ekong. L’ex Udinese e Salernitana, compagno di Nazionale, ha affermato di conoscere la prossima destinazione di Osimhen ma di non poterla svelare per rispetto del collega.

Sull’ex Lille c’è il forte pressing del PSG che vede in lui il principale successore di Kylian Mbappè, pronto a lasciare la capitale francese a fine stagione. La clausola da 130 milioni di euro può giovare al Napoli che potrà reinvestire questi soldi su un attaccante di livello, pronto a riportare in alto gli azzurri dopo un’annata calcistica tutt’altro che soddisfacente.

Intanto, anche in casa Milan si parla di rivoluzione sul piano offensivo. Olivier Giroud non è più brillante come un tempo ma soprattutto l’età non gioca un ruolo a suo favore. Il desiderio del bomber francese sarebbe quello di trasferirsi in MLS per l’ultima esperienza dopo una carriera costellata da successi. Alla luce di ciò sembrerebbe che Milan e Napoli siano piombati sullo stesso attaccante per sostituire i rispettivi numeri 9.

Milan contro Napoli, l’attaccante arriva dalla Francia

La dirigenza rossonera è a lavoro già da tempo per un attaccante, militante in Ligue 1. Su di lui, secondo quanto riportato da “Il Mattino”, si è inserito anche il Napoli dopo aver preso coscienza della decisione di Osimhen di lasciare la causa azzurra per sposare un nuovo progetto calcistico. L’oggetto del desiderio di Napoli e Milan arriva proprio dal Lille, squadra da cui le due compagini italiane hanno prelevato Rafael Leao e Victor Osimhen, e si chiama Jonathan David.

Il numero 9 canadese è tra i centravanti più promettenti d’Europa e De Laurentiis vorrebbe assicurarselo dopo che la società francese, alla luce delle prestazioni di David, ha dovuto abbassare le pretese: cartellino passato dai 60 ai 40 milioni di euro. Una vera e propria opportunità di mercato che potrebbe risultare un vero e proprio colpo, approfittando del suo contratto in scadenza previsto per il 30 giugno 2025.

Con il Lille, in 168 presenze totali ha siglato ben 68 gol e 14 assist. La sua versatilità permette di essere impiegato anche come seconda punta o trequartista. Nella corrente stagione, in campionato, ha timbrato il cartellino 11 volte in 23 presenze.