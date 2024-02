Futuro Zaniolo, svelato il retroscena: c’entra il Napoli

C’è una novità che riguarda il futuro di Nicolò Zaniolo. L’attaccante italiano attualmente è in prestito all’Aston Villa.

Mancano ormai una manciata di ore al fischio di inizio di Sassuolo-Napoli. La partita sarà il match di recupero della 21^ giornata del campionato di Serie A, posticipato per la partecipazione del Napoli alla Supercoppa italiana in Arabia Saudita. I neroverdi presenteranno la novità di Emiliano Bigica, nuovo allenatore. L’ex centrocampista partenopeo sostituisce Alessio Dionisi, esonerato dopo il fatale ko nello scontro salvezza contro l’Empoli. Il Sassuolo recupera anche Domenico Berardi, che però partirà dalla panchina.

Ancora out per il Napoli invece Cyril Ngonge. Il talento belga è infortunato da prima della partita con il Barcellona e proverà a rientrare per il match di domenica sera contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Agli azzurri serviranno tre punti fondamentali per la rincorsa per un posto in Champions League. Con i tanti punti realizzati dalle squadra italiane nelle competizione Uefa (Italia unica Nazione ad avere ancora 7 squadre agli ottavi delle competizioni europee), con grande probabilità basterà anche un quinto posto per qualificarsi in Champions.

Novità Zaniolo, l’attaccante piace al Napoli

Una volta terminata la stagione attuale, al Napoli sarà rivoluzione. Con l’inizio del mercato, Aurelio De Laurentiis ha in mente di fare tante operazioni sia in entrata che in uscita. Come riportato in edizione odierna dalla Gazzetta dello Sport, potrebbero esserci delle novità sul fronte Nicolò Zaniolo.

L’attaccante italiano è attualmente in forze in Premier League, con l’Aston Villa di Unai Emery. La Gazzetta spiega che dall’Inghilterra filtra pessimismo per quello che potrebbe essere una permanenza di Zaniolo in Premier League. L’attaccante ha maturato pochi minuti e poche presenze. I numeri per Zaniolo continuano ad essere in calo e questo fa percepire la decisione dell’Aston Villa di non investire sull’attaccante della Nazionale Italiana.

La rosea spiega che al momento i Villains non eserciteranno l’obbligo di riscatto per Nicolò Zaniolo in quanto le sue presenza continuano a diminuire. A fine campionato, Zaniolo farà ritorno a Istanbul al Galatasary, la squadra titolare del suo cartellino. Sarà un ritorno solo momentaneo. Tante sono le squadre interessate a lui e Napoli e Fiorentina potrebbero essere proprio due di queste. Anche il Milan potrebbe ritornare sulle tracce dell’esterno azzurro dopo averlo seguito a lungo durante lo scorso mercato di gennaio, prima di trasferirsi in Turchia.