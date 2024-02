Calzona-Napoli, svelato il futuro: la scelta di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis sta pensando ad un nuovo nome per la panchina del Napoli che andrà a sostituire Calzona se non riuscirà a raggiungere determinati obiettivi.

È passata poco più di una settimana da quando Francesco Calzona è diventato il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico nato a Vibo Valentia ha sostituito Walter Mazzarri che, in poco più di due mesi, non è riuscito a rimettere a posto la situazione della squadra. I numeri di Mazzarri sono addirittura peggiori di quelli visti con Rudi Garcia nella gestione precedente. Sono due le partite di Calzona sulla panchina del Napoli, entrambe terminate con un pareggio. Il primo casalingo contro il Barcellona ed il secondo alla Unipol Domus di Cagliari.

Un gol, quello subito da Luvumbo al 96′, che ha gelato l’entusiasmo dei tifosi azzurri che, fino a quel momento, stavano pregustando gli attesissimi tre punti in trasferta. Gli azzurri infatti non centrano una vittoria in trasferta dal 25 novembre. In quella circostanza il Napoli vinse a Bergamo nel secondo esordio di Walter Mazzarri sulla panchina partenopea. Francesco Calzona sa di essere un traghettatore. La sua missione è quella di far qualificare il Napoli alla prossima Champions League per poi tornare ad allenare la Slovacchia cercando l’impresa ad Euro 2024.

Calzona resterebbe solo in caso di Champions

L’obiettivo numero uno, anche conclamato dalla società, è quello di qualificarsi in Champions League. Una vittoria a Cagliari avrebbe certamente dato morale agli azzurri che invece sono stati beffati negli ultimi secondi di gara. In caso di mancata qualificazione, Aurelio De Laurentiis potrebbe congedare Calzona e lasciarlo unicamente alla Federazione slovacca come commissario tecnico. In quel caso, secondo quanto riportato da Sportmediaset, il sogno sarebbe Antonio Conte.

Il tecnico salentino però non sembrerebbe convinto del progetto partenopeo e per questo potrebbe virare su altre squadre. Da giugno panchine prestigiose come quelle di Liverpool, Barcellona e Bayern Monaco saranno libere e così Conte potrebbe optare per una di queste squadre. De Laurentiis ha in mente un nome anche come quello di Stefano Pioli. A riportare la notizia è sempre Sportmediaset. Il tecnico emiliano ha un contratto con i rossoneri fino al giugno del 2o25.

Già saldamente sulla panchina del Milan da cinque anni, una sua permanenza in Lombardia potrebbe essere non del tutto così scontata. I rossoneri sono attualmente al terzo posto in classifica ma, i rapporti tra Pioli e la tifoseria, non sembrerebbero essere più gli stessi. De Laurentiis apprezza Pioli sia come uomo e sia come allenatore capace di valorizzare al meglio gli elementi della sua rosa. Per il Napoli potrebbe essere il numero una sulla lista dei candidati.