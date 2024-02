Ultim’ora Juventus, che guaio per Allegri: due titolari saltano il Napoli

Il Napoli disputerà il prossimo match casalingo contro la Juventus e proprio i bianconeri hanno comunicato due assenze per la gara del Maradona.

Momento complicato in casa Napoli. Il doppio pareggio contro il Barcellona in Champions League e contro il Cagliari in campionato, ha minato le residue speranze rimaste di raddrizzare una stagione nefasta. Per la formazione di Francesco Calzona resta un solo imperativo: vincere le prossime sfide se si vuole ancora cullare il sogno di proseguire il percorso in Champions League (e quindi anche per la qualificazione al Mondiale per club del 2025, ndr), oltre che alla qualificazione alla Champions del prossimo anno, che vedrà un nuovo format allargato.

Per questo i prossimi incontro saranno decisivi. Il primo pensiero deve essere giovo forza rivolto al campionato, con i prossimi due match da non sbagliare: il recupero di Reggio Emilia contro il Sassuolo (gara rinviata a causa della Supercoppa Italiana, ndr) e soprattutto la gara di domenica prossima allo stadio Maradona contro la Juventus.

A tal proposito, proprio dai bianconeri arrivano informazioni fondamentali. La società juventina stamani ha sottoposto Adrien Rabiot e Weston McKennie ad accertamenti dopo i rispettivi infortuni maturati nella giornata di ieri, in occasione della sfida di campionato contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Infortuni per Rabiot e McKennie, entrambi salteranno la sfida con il Napoli

Non arrivano buone notizie in casa Juventus in merito alle condizioni fisiche di Adrien Rabiot e Weston McKennie. La società bianconera stamani ha sottoposto i due calciatori ad accertamenti, che hanno confermato le prime sensazioni riscontrare ieri dopo la gara contro il Frosinone.

Adrien Rabiot, come svelato dalla stessa società bianconera, ha rimediato una lussazione al primo dito del piede destro. Mentre Weston McKennie ha riportato una lussazione alla spalla sinistra. Le condizioni dei due giocatori bianconeri verranno valutate quotidianamente dello staff medico della Juventus.

Una doppia tegola che costa cara alla Juventus di mister Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero dovrà rinunciare ad entrambi in vista della trasferta di domenica prevista allo stadio Maradona contro il Napoli di Calzona. Una perdita doppia importante in quanto sia Rabiot che McKennie fanno parte dello scacchiere titolare dei bianconeri. Due calciatori fisici ma che spesso danno il proprio contributo anche in zona gol. Da questo punto di vista – è innegabile – per i partenopei sarà un vantaggio affrontare una Juventus con la pesante assenza di due pedine così importanti.