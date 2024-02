Osimhen sostituito nel finale, allarme infortunio? Novità sulle sue condizioni

La sostituzione di Victor Osimhen preoccupa i tifosi partenopei sul finale del match Cagliari-Napoli, ci sono novità circa le sue condizioni.

Due partite e due gol, da quando Victor Osimhen è tornato a giocare insieme alla squadra. Nonostante le recenti polemiche, la condizione fisica non al 100% e il ritorno dalla Coppa d’Africa, il numero 9 è l’unico calciatore del Napoli che in una stagione complicata come questa riesce a fare la differenza in campo, riuscendo a trovare con continuità la via della rete. Questo fa capire quanto la sua assenza va ad incidere nella prestazione della squadra, ma soprattutto, sul risultato. Perderlo nuovamente a causa di un infortunio sarebbe un duro colpo, visto l’andamento altalenante di questa stagione. Dopo la preoccupante sostituzione di ieri, quali sono adesso le sue condizioni?

Victor Osimhen, solo stanchezza per il centravanti nigeriano

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Victor Osimhen non sarebbe a rischio infortunio. La sostituzione è stata richiesta all’85’ dallo stesso giocatore a causa della stanchezza accumulata, visto anche il recente rientro della Coppa d’Africa.

Di seguito, quanto evidenziato:

“Victor, invece, a un certo punto è andato giù, per terra, e all’85’ ha chiesto la sostituzione: niente paura, soltanto stanchezza. Qualche dolorino, acido lattico, fatica: il periodo in Costa d’Avorio a giocare per la Nigeria in Coppa d’Africa si fa sentire, ma lui tutto sommato aveva già messo la firma in calce a una vittoria sfuggita al sesto minuto di recupero. La seconda, dicevamo, nelle due sfide respirate in fila in un clic di ore (la prima mercoledì in Champions). I numeri, nonostante i tormenti di un infortunio e gli impegni con la nazionale, sono comunque di tutto rispetto: 8 gol in 14 partite giocate in campionato; 10 nelle 20 complessive che comprendono anche le coppe”.

Dunque, le condizioni del numero 9 non dovrebbero allarmare i tifosi e la società partenopea. La paura di perdere nuovamente il proprio gioiello c’è, anche perché il Napoli ha già subìto l’assenza di Victor Osimhen diverse volte durante questa stagione. Perderlo sarebbe un duro colpo per il club, non si può negare l’importanza di questo giocatore in campo. La presenza del centravanti nigeriano riesce a fare la differenza, basti pensare che da quando è rientrato dalla Coppa d’Africa ha giocato 2 partite e in entrambe ha segnato. Un giocatore che è sempre in continuo movimento, riesce sempre a sfruttare le occasioni che si presentano riuscendo a concretizzarle con una rete.

In questo momento, la squadra di Calzona ha bisogno disperatamente di punti per accorciare le distanze in classifica. Per fare questo, bisogna in tutti modi creare il più possibile occasioni e soprattutto, concretizzarle. Un fattore che sta decisamente mancando a questo Napoli, perciò privarsi di Victor Osimhen sarebbe un bel guaio. Il numero 9 è forse, l’unico giocatore che, nonostante la stagione deludente della squadra, riesce a essere decisivo. Bisognerà quindi, attendere ulteriori aggiornamenti, ma per il momento sembra non esserci alcun pericolo. Bisogna sperare in un suo ritorno ottimale, il Napoli ha bisogno del centravanti nigeriano in perfette condizioni fisiche.