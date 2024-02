“Errore imperdonabile”, Juan Jesus sommerso dalle critiche: i voti dopo Cagliari-Napoli

Juan Jesus preso di mira dopo l’errore commesso nel match Cagliari-Napoli, ecco quali sono i voti dei quotidiani per il difensore brasiliano.

Cagliari-Napoli, una partita sulla quale gli azzurri dovevano portare a casa i 3 punti. Ma la vittoria non è arrivata, il match è terminato con un pareggio per 1-1. Un risultato che fa male alla squadra di Francesco Calzona, soprattutto, perché il club partenopeo non è riuscito a chiudere la partita e a mantenere il vantaggio raggiunto grazie alla rete di Victor Osimhen. A fermare gli azzurri, è il gol di Zito Luvumbo proprio durante i minuti finali. Complice l’errore commesso dal difensore Juan Jesus, una svista che è costata cara al club. Ecco cosa ne pensano i quotidiani in merito a ciò.

Cagliari-Napoli, voti insufficienti per Juan Jesus

L’errore di valutazione di Juan Jesus non è stato ben digerito, numerosi i commenti negativi su di lui nei vari sociali. Ma a quanto pare, anche gli stessi quotidiani non hanno apprezzato quanto hanno visto durante i minuti finali. A tal proposito, tutti i voti relativi alla prestazione del giocatore non arrivano alla sufficienza.

Di seguito, i voti e i commenti dei quotidiani:

Corriere dello Sport 4 Vacilla pericolosamente nell’ultimo quarto d’ora e quando sta per finire, crolla: erroraccio imperdonabile, con quel carico di esperienza che pure dovrebbe servirgli. Tuttosport 5 Gravissimo errore che consente a Luvumbo di realizzare il pareggio. Il Mattino 4,5 Una follia che costa cara quando la gara era già in ghiacciaia. Fa la bella statuina su Luvumbo che ringrazia e batte cassa. Inconcepibile che uno con la sua esperienza abbia avuto un blackout del genere. Che fosse in affanno già da tempo era chiaro a tutti. Perché, di grazia, non alzare la mano e chiedere il cambio allora? Gazzetta dello Sport 4 Quel lancio lungo, centrale, molle, stuzzicherebbe l’appetito di un difensore di qualsiasi livello. Lui lo fa passare: imperdonabile. E tralasciamo la costruzione, sempre all’indietro… SpazioNapoli 4

Dunque, tutti voti insufficienti per Juan Jesus. Un errore imperdonabile, ma soprattutto, che poteva essere chiaramente evitato. Una mancanza di comunicazione che è costata cara al Napoli, una partita che poteva concludersi con la vittoria. Invece, l’imprecisione della difesa ha punito nuovamente la squadra partenopea. Gli azzurri non riescono a portare a casa quei 3 punti preziosi. Il Napoli è stato beffato nei minuti finali, il vantaggio è stato facilmente cancellato. Una distrazione che doveva essere assolutamente evitata, certi errori non sono ammessi. Soprattutto, se si pensa al periodo poco roseo del club partenopeo. In questo momento, la squadra di Francesco Calzona ha bisogno di punti, altrimenti si rischia seriamente di ritrovarsi a giocare senza coppe durante la prossima stagione.

La classifica parla chiaro: il Napoli ha 37 punti ed è posizionato al nono posto. Davanti ci sono squadre molto più compatte e decise in campo, la situazione si sta complicando sempre di più. Per gli azzurri non sarà una sfida semplice, l’unica soluzione è iniziare ad ottenere dei risultati ottimali e soprattutto, evitare questi errori fatali. Ma per fare questo bisogna evitare di giocare da singoli e comunicare tra compagni, in modo da evitare eventuali equivoci che possano danneggiare la squadra. Inoltre, il tempo sta per scadere, il club partenopeo non ha più scuse: deve trovare continuità nelle vittorie. Ulteriore confusione potrebbe complicare ancora di più la situazione, è tempo di reagire.