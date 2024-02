De Laurentiis dribbla i giornalisti: risposta ironica alla domanda su Calzona (VIDEO)

All’assemblea di Lega odierna ha partecipato, come di consueto, anche Aurelio De Laurentiis che è stato incalzato sul Napoli e su Calzona.

Una stagione davvero inaspettata per il Napoli. Dopo la vittoria dello scudetto, arrivato con un ampio margine sugli avversari, si pensava che per gli azzurri si potesse aprire un ciclo vincente. Così non è stato. I campioni d’Italia, infatti, non sono nemmeno un lontano parente del Napoli visto nella passata stagione.

Tutto ciò che Luciano Spalletti aveva costruito in pochissimi mesi è andato distrutto con altrettanta rapidità. Il Napoli non è più una squadra di vertice e nemmeno da Champions League. La classifica parla chiaro, gli azzurri sono al 9° posto e la parte destra della classifica è più vicina della zona Champions League.

De Laurentiis ha provato a dare la svolta a gennaio con un mercato importante e nell’ultima settimana con l’ennesimo cambio di allenatore in panchina.

Gli chiedono di Calzona e del Napoli: la reazione di ADL

Quest’oggi a Roma si è tenuta una nuova Assemblea di Lega per decidere il futuro del calcio italiano. Tra i presenti, ovviamente, c’era anche Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli.

Il presidente azzurro, nel corso degli anni, si è sempre reso protagonista a margine delle assemblee con diverse dichiarazioni che hanno fatto storia. Anche questa volta, all’uscita dall’assemblea, il numero 1 del Napoli è stato intercettato dai giornalisti presenti.

De Laurentiis è stato incalzato in merito ad alcuni temi di attualità in casa Napoli come l’arrivo di Calzona e il periodo complicato che stanno vivendo gli azzurri. Contrariamente a quanto successo in passato, il presidente ha preferito rimanere abbottonato e ha glissato completamente le domande dei giornalisti. Alla richiesta di “Due parole sul momento azzurro“, il patron del Napoli ha risposto con un ironico: “Uno-due, ecco le due parole“.

Di seguito il video:

🎥 #Napoli – Il patron #DeLaurentiis dribbla le domande sul momento dei partenopei e l’esordio di Calzona in campionato nel pareggio di Cagliari 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/206mv4Eacd — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 26, 2024

Una scelta diversa dal solito, quella di De Laurentiis, che però, dopo le numerose dichiarazioni delle scorse settimane sembra aver scelto una strategia diversa. Anche il patron azzurro, infatti, è consapevole che la situazione in casa Napoli è molto molto delicata. Per questo motivo, potrebbe aver preferito di non rilasciare dichiarazioni in modo da lasciare sereno l’ambiente a Castel Volturno e soprattutto dare l’opportunità a Francesco Calzona di esprimersi al meglio alla guida del Napoli.

In questo momento, infatti, gli azzurri hanno bisogno solo di tranquillità e di lavorare duramente sul campo, prima nel corso degli allenamenti agli ordini del nuovo tecnico e poi mettere in pratica tutto nel corso delle partite. La prossima sfida che attende Giovanni Di Lorenzo e compagni è in programma per mercoledì alle ore 18 contro il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia.