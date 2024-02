Napoli tra campo e calciomercato, contro il Cagliari sarà osservato un calciatore

Il Napoli sfiderà il Cagliari, ma l’occasione sarà buona per osservare un possibile investimento di calciomercato.

Una sfida da non sbagliare, assume questo contorno al gara che il Napoli si appresta a giocare contro il Cagliari nella ventiseiesima giornata di Serie A. I partenopei sono al momento 12 punti dietro il Bologna in classifica, ma con due gare in meno rispetto ai felsinei. Dunque proprio le prossime due gare, contro i sardi e il recupero di mercoledì prossimo contro il Sassuolo, ci diranno se la formazione di mister Francesco Calzona sarà in grado di lottare ancora per la rincorsa al quarto posto.

Eppure, se in campo il Napoli proverà a portare via i tre punti fondamentali per la Champions League, in tribuna a lavoro ci saranno gli osservatori del club, a partire dal capo scout Maurizio Micheli. Il motivo? Osservare da vicino un possibile obiettivo di calciomercato.

Stando a quanto riferito dall’Unione Sarda, il Napoli avrebbe ancora nel mirino Zito Luvumbo. L’attaccante classe 2002 era stato accostato agli azzurri nel corso del calciomercato invernale, in particolare quando c’erano state le voci sull’offerta proveniente dall’Arabia Saudita per Matteo Politano. Il club partenopeo si era cautelato guardandosi intorno, individuando proprio nell’angolano il possibile calciatore sul quale investire, nonostante l’acquisto di Cyril Ngonge.

Calciomercato Napoli, contro il Cagliari sarà osservato attentamente Zito Luvumbo

Il talento di Luvumbo è sotto gli occhi di tutti, nonostante qualche difficoltà. Infatti, dopo un inizio di stagione scoppiettante, l’esterno offensivo si è bloccato e manca al gol addirittura da ottobre. Resta comunque una pedina fondamentale per lo scacchiere di Ranieri, che lo utilizza anche come calciatore spacca partite da inserire a gara in corso. La sua capacità di dribbling e saltare l’uomo non è passata inosservata e il Napoli si è interessato in maniera seria. L’opportunità di guardarlo da vicino nella gara dell’Unipol Domus Arena permetterà agli azzurri di capire ancora una volta se vale la pena investire su questo talento, che tra l’altro ha anche preso parte all’ultima Coppa d’Africa.

Il Cagliari punta tanto sul proprio attaccante, tant’è che il prezzo per l’eventuale cessione si aggira attorno ai 17 milioni di euro. Una cifra non bassa, ma che non spaventerebbe il Napoli in caso di interesse concreto. In 20 presenze stagionali in Serie A, Zito Luvumbo ha realizzato 3 reti e offerto 3 assist ai compagni, uno proprio nella gara d’andata al Maradona (vinta dagli azzurri per 2-1 con le reti di Osimhen e Kvaratskhelia, ndr) offrendo il pallone del momentaneo pareggio di Pavoletti. Dunque in Cagliari-Napoli, Luvumbo sarà l’osservato speciale, sia in campo che fuori.