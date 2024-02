“Malissimo”, pronosticata una goleada: il giornalista distrugge il Napoli

Il risultato del match Napoli-Barcellona non è stato ben digerito, c’è chi si aspettava molto di più dalla prestazione del club partenopeo.

In casa Napoli, ci si aspettava di più dalla gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. L’1-1 ottenuto contro il Barcellona dalla squadra partenopea sta facendo discutere. La prestazione degli azzurri lascia ancora l’amaro in bocca, soprattutto, perché i giocatori hanno tutte le qualità e le caratteristiche per rendere molto più in campo. Manca ancora la mentalità vincente dell’anno scorso, un Napoli che però durante il secondo tempo ha cercato in tutti i modi di ritrovarla.

Quel pareggio deve essere considerato come segno di motivazione per dare molto di più nella gara di ritorno, la squadra deve dimostrare di essere in grado di conquistare la vittoria. Ma per fare questo deve lavorare molto, i giocatori devono riuscire a creare molte più occasioni e soprattutto, riuscire a concretizzarle. Bisogna ottenere risultati e puntare sulla continuità, la squadra deve tornare a vincere. Eppure, non tutti riescono ad essere fiduciosi vista la situazione. Anzi, c’è chi pensa che il Napoli continua ad offrire pessime prestazioni.

Focolari, dure parole sulla prestazione del Napoli

Napoli-Barcellona poteva finire con un altro risultato, il club partenopeo poteva vincere. Oppure, poteva perdere. Eppure, il tanto atteso match di Champions League è terminato con un pareggio. Sicuramente, il Napoli non è stato per niente avvantaggiato visto il cambio di allenatore avuto due giorni prima della partita. Non c’è stato il tempo materiale di preparare la partita con il nuovo tecnico Francesco Calzona, ma a livello mentale forse è riuscito a trasmettere qualcosa ai giocatori. Soprattutto, durante il secondo tempo, dove si è vista una squadra molto più compatta e decisa. Purtroppo, però questo non è bastato. Ma la voglia di riscattarsi da questo momento non facile, c’è. Non tutti però, hanno individuato dei segnali di speranza nella prestazione del club partenopeo. Uno di questi, è il giornalista Furio Focolari, il quale ha analizzato ai microfoni di Radio Radio la partita con parole forti nei confronti del Napoli.

Di seguito, quanto evidenziato:

“L’orgoglio c’è stato, io sinceramente pensavo dopo 15 minuti che sarebbe finita in goleada. Un Barcellona così debole non si era mai visto. Ma il Napoli ha fatto malissimo, una squadra abbandonata a se stessa. Osimhen prima del gol ha sbagliato tutto, Lobotka è irriconoscibile”.

Secondo il giornalista, il Napoli poteva vincere questa partita e approfittarne di un Barcellona debole a causa dei vari infortuni all’interno della rosa. Ma nonostante ciò, il club partenopeo non è riuscito ad ottenere una prestazione sufficiente. A tal proposito, Focolari ha trovato un Napoli abbandonato a se stesso.