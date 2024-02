Zirkzee erede di Osimhen? L’olandese allo scoperto, l’annuncio sul futuro

In un’intervista Joshua Zirkzee rivela quello che potrebbe essere il suo futuro. L’attaccante è il sogno di tante squadre europee.

Il Napoli ha bisogno di recuperare punti per rincorrere disperatamente il quarto posto. Sono quattordici le gare che mancano da qui alla fine di questo campionato che, per i partenopei, si è rivelato quasi disastroso. Nono posto in classifica e distanza dal quarto posto che dista nove punti. Acciuffare un’Atalanta tanto in forma sembra essere un’impresa tanto difficile. Gli uomini di Francesco Calzona dovranno iniziare a macinare punti a partire dal prossimo turno di campionato.

Gli azzurri saranno impegnati domenica alle 15 in Sardegna dove ad attenderli ci sarà il Cagliari di Claudio Ranieri e dell’ex Gianluca Gaetano. Entrambe le squadre hanno disperato bisogno di punti. I sardi per salvarsi, il Napoli per qualificarsi alla prossima Champions League. Dopo il Cagliari, i partenopei avranno un’altra trasferta: quella di Reggio Emilia. La prossima settimana alla squadra di Calzona toccherà recuperare la partita della 21^ giornata contro il Sassuolo di Dionisi.

Gli azzurri sperano di poter terminare questa stagione salvandola con almeno in traguardo come il quarto posto. Per la dirigenza però è prevista una grande rivoluzione nel prossimo mercato estivo.

Joshua Zirzkee è attualmente concentrato sul Bologna

Come annunciato poche settimane fa dal presidente Aurelio De Laurentiis, il futuro di Victor Osimhen potrebbe essere lontano dal Napoli. Nonostante il rinnovo fino al 2026 con un salario di 10 milioni di euro stagionali (bonus compresi), il nigeriano potrebbe salutare Castel Volturno. De Laurentiis aveva detto che un giocatore del calibro di Osimhen avrebbe giocato volentieri in campionati come quello inglese. Se un giocatore dal potenziale del nigeriano venisse ceduto, il Napoli avrebbe un bel bottino da investire per l’attaccante ed il nome che fa più gola è quello di Joshua Zirkzee, numero nove del Bologna.

In un’intervista al Corriere della Sera, Zirkzee ha risposto di non pensare ancora al mercato e al suo futuro ma di essere concentrato sugli impegni del Bologna. Sappiamo che il Bayern Monaco ha una clausola di recompra di circa 40 milioni sul talento olandese. Sarà pur vero però che, viste le prestazioni stagionali di Zirkzee, il suo valore di mercato potrebbe essere molto più alto. Una cifra che supererebbe di sicuro i 50 milioni di euro. Staremo a vedere insomma come procederà in futuro ma con la certezza che le big italiane si daranno battaglia per assicurarsi un talento come quello di Joshua Zirkzee.