Verso Cagliari-Napoli, nuova idea di Calzona: chi lancia da titolare

Il Napoli si prepara per la delicata trasferta di Cagliari, Francesco Calzona sta preparando una carta da utilizzare tra i titolari.

Una stagione complicata per il Napoli, che da campione d’Italia in carica di certo non si aspettava di vivere un’annata da nono posto in classifica dopo 25 giornate di campionato. Tanti fattori hanno inciso sulle negatività che hanno travolto la squadra azzurra: a partire dall’addio di Luciano Spalletti, il tecnico dello scudetto, allo scarso feeling nato con Rudi Garcia, esonerato a novembre. Per poi passare alla scelta tecnica mente errata di affidare la squadra a Walter Mazzarri, abituato a un calcio completamente diverso da quello che il Napoli ha applicato negli ultimi anni.

Adesso tutto è nelle mani di Francesco Calzona, chiamato di fretta in furia per provare a raddrizzare disperatamente una stagione sciagurata. Il CT della Slovacchia è però carico, conscio che l’opportunità di allenare il Napoli – seppur in questa situazione – possa rappresentare un’importante vetrina per il prosieguo della sua carriera. Già contro il Barcellona si sono visti alcuni concetti che il tecnico cerca di ripristinare, ovvero il gioco palla a terra e la pressione alta sul portatore di palla avversario. Certo, tutti questi meccanismi devono essere oleati e le giocate diventare sempre più codificate, ma intanto un primo passo è stato fatto.

Traorè titolare in Cagliari Napoli, la novità che intende attuare Calzona

Adesso l’obiettivo è portare via i tre punti dalla trasferta di Cagliari, prossimo impegno in campionato degli azzurri. Diciamolo chiaramente: senza vittoria contro i sardi la rincorsa al quarto posto diverrebbe pressoché impossibile da continuare. E allora Calzona sa bene di non poter sbagliare e si affiderà alla squadra che gli fornisce più certezze. Rispetto al match di Champions League contro il Barça ci saranno due cambi certi: il primo è quello di Mazzocchi al posto dello squalificato Di Lorenzo, il secondo è l’uscita dai titolari di Cajuste in luogo di Junior Hamed Traorè. Proprio l’ivoriano dovrebbe essere la mossa a sorpresa di Calzona, intenzionato a dare più minutaggio all’ex Bournemouth e riportarlo a una forma fisica in grado di fare la differenza.

Troarè dovrebbe vincere il ballottaggio con Piotr Zielinski, con il polacco che dovrebbe accomodarsi in panchina ed essere utilizzato se l’occasione dovesse presentarsi. Una decisione forte da parte di Calzona, che intende dare fiducia a un possibile investimento in vista dell’estate. Ricordiamo che il Napoli vanta un diritto di riscatto da circa 25 milioni di euro per Traorè e l’unico modo per capire se investire o meno questa imponente cifra è quella di dare spazio al centrocampista.